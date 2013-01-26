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"صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021

أكد ضرورة سماح الحكومات بتخفيف الإغلاق وتشجيع العودة للنشاط الاقتصادي الطبيعي

توقّع صندوق النقد الدولي، أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي عالمي أقوى في عام 2021 بنسبة 5.5 %، بعد انخفاضه بنسبة 3.5 % في عام 2020م.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق اليوم، أكد ضرورة أنْ تُقلّص اللقاحات من انتشار الفيروس، وأن تسمح للحكومات بتخفيف الإغلاق، وتشجيع العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي.

وعلى الرغم من برامج التحفيز الحكومية في أواخر عام 2020 في الولايات المتحدة واليابان، إلّا أن الصندوق أكد أن الاقتصادات ستحتاج إلى دعم من حكوماتها لتعويض الضرر الناجم عن الوباء، محذرًا في الوقت نفسه من أن طفرات فيروس كورونا قد تلقي بظلالها على آفاق الصحة العالمية والنمو الاقتصادي.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنسبة 5.1 % هذا العام بعد انكماش بنسبة 3.4 % في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل الصين نموًا بنسبة 8.1 % بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.3 % في العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الدول الأوروبية التسع عشرة التي تشترك في عملة اليورو ستسجل مجتمعة نموًا بنسبة 4.2 % هذا العام، بعد أن شهد الناتج الاقتصادي تراجعًا بنسبة 7.2 % في عام 2020، فيما توقّع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 ٪ ، منتعشًا من انخفاض بنسبة 5.1 ٪ في عام 2020.

كما توقّع الصندوق أن يتوسّع اقتصاد الهند بنسبة 11.5 % هذا العام، وهو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى، عقب انخفاض عام 2020 بنسبة 8 .%

ورجّح تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا أن تنتعش التجارة العالمية هذا العام، مسجلة نموًا بنسبة 8.1 % بعد انخفاضها بنسبة 9.6 % في عام 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021
سبق

توقّع صندوق النقد الدولي، أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي عالمي أقوى في عام 2021 بنسبة 5.5 %، بعد انخفاضه بنسبة 3.5 % في عام 2020م.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق اليوم، أكد ضرورة أنْ تُقلّص اللقاحات من انتشار الفيروس، وأن تسمح للحكومات بتخفيف الإغلاق، وتشجيع العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي.

وعلى الرغم من برامج التحفيز الحكومية في أواخر عام 2020 في الولايات المتحدة واليابان، إلّا أن الصندوق أكد أن الاقتصادات ستحتاج إلى دعم من حكوماتها لتعويض الضرر الناجم عن الوباء، محذرًا في الوقت نفسه من أن طفرات فيروس كورونا قد تلقي بظلالها على آفاق الصحة العالمية والنمو الاقتصادي.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنسبة 5.1 % هذا العام بعد انكماش بنسبة 3.4 % في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل الصين نموًا بنسبة 8.1 % بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.3 % في العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الدول الأوروبية التسع عشرة التي تشترك في عملة اليورو ستسجل مجتمعة نموًا بنسبة 4.2 % هذا العام، بعد أن شهد الناتج الاقتصادي تراجعًا بنسبة 7.2 % في عام 2020، فيما توقّع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 ٪ ، منتعشًا من انخفاض بنسبة 5.1 ٪ في عام 2020.

كما توقّع الصندوق أن يتوسّع اقتصاد الهند بنسبة 11.5 % هذا العام، وهو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى، عقب انخفاض عام 2020 بنسبة 8 .%

ورجّح تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا أن تنتعش التجارة العالمية هذا العام، مسجلة نموًا بنسبة 8.1 % بعد انخفاضها بنسبة 9.6 % في عام 2020.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:59 PM

"صندوق النقد الدولي": لقاحات كوفيد-19 ستدعم 5.5 % من النمو العالمي في 2021

أكد ضرورة سماح الحكومات بتخفيف الإغلاق وتشجيع العودة للنشاط الاقتصادي الطبيعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع صندوق النقد الدولي، أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي عالمي أقوى في عام 2021 بنسبة 5.5 %، بعد انخفاضه بنسبة 3.5 % في عام 2020م.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق اليوم، أكد ضرورة أنْ تُقلّص اللقاحات من انتشار الفيروس، وأن تسمح للحكومات بتخفيف الإغلاق، وتشجيع العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي.

وعلى الرغم من برامج التحفيز الحكومية في أواخر عام 2020 في الولايات المتحدة واليابان، إلّا أن الصندوق أكد أن الاقتصادات ستحتاج إلى دعم من حكوماتها لتعويض الضرر الناجم عن الوباء، محذرًا في الوقت نفسه من أن طفرات فيروس كورونا قد تلقي بظلالها على آفاق الصحة العالمية والنمو الاقتصادي.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنسبة 5.1 % هذا العام بعد انكماش بنسبة 3.4 % في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل الصين نموًا بنسبة 8.1 % بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.3 % في العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الدول الأوروبية التسع عشرة التي تشترك في عملة اليورو ستسجل مجتمعة نموًا بنسبة 4.2 % هذا العام، بعد أن شهد الناتج الاقتصادي تراجعًا بنسبة 7.2 % في عام 2020، فيما توقّع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 ٪ ، منتعشًا من انخفاض بنسبة 5.1 ٪ في عام 2020.

كما توقّع الصندوق أن يتوسّع اقتصاد الهند بنسبة 11.5 % هذا العام، وهو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى، عقب انخفاض عام 2020 بنسبة 8 .%

ورجّح تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا أن تنتعش التجارة العالمية هذا العام، مسجلة نموًا بنسبة 8.1 % بعد انخفاضها بنسبة 9.6 % في عام 2020.

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