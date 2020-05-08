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السفير" العنقري" يدشن برنامج الملك لتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا

سلم عددًا من السلال الغذائية الرمضانية للمراكز الإسلامية

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال التموينية الغذائية الرمضانية على المراكز الإسلامية والدعاة المعتمدين من قبل الملحقية الدينية في بريتوريا؛ لتوزيعها على الأسر المستحقة في هذا الشهر الكريم، وذلك بمشاركة الملحق الديني المكلف فيصل بن حسن العبلان.

وقال السفير العنقري في هذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين من المبادرات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وهو امتداد لاهتمام قيادة المملكة على ما يعزز العلاقات الأخوية مع المسلمين في شتى أقطار العالم والتواصل والتعايش معهم، خصوصًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأعرب السفير عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ على جهوده الحثيثة في تعزيز الدور الريادي للمملكة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الدعاة التابعين لها في مناطق ومحافظات مختلفة في جمهورية جنوب أفريقيا.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير" العنقري" يدشن برنامج الملك لتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا
سبق

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال التموينية الغذائية الرمضانية على المراكز الإسلامية والدعاة المعتمدين من قبل الملحقية الدينية في بريتوريا؛ لتوزيعها على الأسر المستحقة في هذا الشهر الكريم، وذلك بمشاركة الملحق الديني المكلف فيصل بن حسن العبلان.

وقال السفير العنقري في هذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين من المبادرات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وهو امتداد لاهتمام قيادة المملكة على ما يعزز العلاقات الأخوية مع المسلمين في شتى أقطار العالم والتواصل والتعايش معهم، خصوصًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأعرب السفير عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ على جهوده الحثيثة في تعزيز الدور الريادي للمملكة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الدعاة التابعين لها في مناطق ومحافظات مختلفة في جمهورية جنوب أفريقيا.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:16 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:17 PM

السفير" العنقري" يدشن برنامج الملك لتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا

سلم عددًا من السلال الغذائية الرمضانية للمراكز الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال التموينية الغذائية الرمضانية على المراكز الإسلامية والدعاة المعتمدين من قبل الملحقية الدينية في بريتوريا؛ لتوزيعها على الأسر المستحقة في هذا الشهر الكريم، وذلك بمشاركة الملحق الديني المكلف فيصل بن حسن العبلان.

وقال السفير العنقري في هذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين من المبادرات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وهو امتداد لاهتمام قيادة المملكة على ما يعزز العلاقات الأخوية مع المسلمين في شتى أقطار العالم والتواصل والتعايش معهم، خصوصًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأعرب السفير عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ على جهوده الحثيثة في تعزيز الدور الريادي للمملكة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الدعاة التابعين لها في مناطق ومحافظات مختلفة في جمهورية جنوب أفريقيا.

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