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كيف عاقب ترامب الدنمارك بعد رفضها بيع "جرينلاند"

بقرار نشره الرئيس الأمريكي على عادته عبر "تويتر"

قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ معاقبة الدنمارك ورئيسة وزرائها مته فريدريكسن؛ بعد رفضها بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن ترامب، الثلاثاء، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر.

إلغاء الزيارة

وحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب؛ في منشور على "تويتر": "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناءً على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن؛ بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقتٍ لاحقٍ".

وفّرت الجهد والنفقات

وأضاف "وفّرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك؛ كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك، وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقتٍ ما في المستقبل".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن ترامب ألغى زيارته المقرّرة للدنمارك يومَي الثاني والثالث من سبتمبر.. وكان من المقرر أن يناقش ترامب؛ أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن؛ التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن؛ رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

سخيفة

وكانت فريدريكسن؛ قد قالت يوم الأحد، إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة، في حين أكّد مستشار اقتصادي لترامب؛ اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن؛ لصحيفة "سيرمتسياك" في أثناء زيارتها جرينلاند: "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لديّ أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

خطوة إستراتيجية

وأكّد ترامب؛ للصحفيين، يوم الأحد، أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي "الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الإستراتيجية".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقاً في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

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كيف عاقب ترامب الدنمارك بعد رفضها بيع "جرينلاند"
سبق

قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ معاقبة الدنمارك ورئيسة وزرائها مته فريدريكسن؛ بعد رفضها بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن ترامب، الثلاثاء، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر.

إلغاء الزيارة

وحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب؛ في منشور على "تويتر": "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناءً على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن؛ بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقتٍ لاحقٍ".

وفّرت الجهد والنفقات

وأضاف "وفّرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك؛ كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك، وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقتٍ ما في المستقبل".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن ترامب ألغى زيارته المقرّرة للدنمارك يومَي الثاني والثالث من سبتمبر.. وكان من المقرر أن يناقش ترامب؛ أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن؛ التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن؛ رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

سخيفة

وكانت فريدريكسن؛ قد قالت يوم الأحد، إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة، في حين أكّد مستشار اقتصادي لترامب؛ اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن؛ لصحيفة "سيرمتسياك" في أثناء زيارتها جرينلاند: "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لديّ أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

خطوة إستراتيجية

وأكّد ترامب؛ للصحفيين، يوم الأحد، أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي "الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الإستراتيجية".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقاً في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:15 AM

كيف عاقب ترامب الدنمارك بعد رفضها بيع "جرينلاند"

بقرار نشره الرئيس الأمريكي على عادته عبر "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ معاقبة الدنمارك ورئيسة وزرائها مته فريدريكسن؛ بعد رفضها بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن ترامب، الثلاثاء، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر.

إلغاء الزيارة

وحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب؛ في منشور على "تويتر": "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناءً على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن؛ بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقتٍ لاحقٍ".

وفّرت الجهد والنفقات

وأضاف "وفّرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك؛ كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك، وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقتٍ ما في المستقبل".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن ترامب ألغى زيارته المقرّرة للدنمارك يومَي الثاني والثالث من سبتمبر.. وكان من المقرر أن يناقش ترامب؛ أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن؛ التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن؛ رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

سخيفة

وكانت فريدريكسن؛ قد قالت يوم الأحد، إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة، في حين أكّد مستشار اقتصادي لترامب؛ اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن؛ لصحيفة "سيرمتسياك" في أثناء زيارتها جرينلاند: "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لديّ أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

خطوة إستراتيجية

وأكّد ترامب؛ للصحفيين، يوم الأحد، أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي "الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الإستراتيجية".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقاً في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

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