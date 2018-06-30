النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمارك" تُنجز إجراءات اكثر من 139 ألف حاوية خلال إجازة العيد

عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية في جميع منافذها الجمركية

كشفت الجمارك السعودية أن إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال الفترة المشار إليها، بلغ (139705) حاويات في جميع منافذها الجمركية البرية ، البحرية والجوية في الفترة من 24 / 9 - 6 / 10 / 1439 هـ.

جاء ذلك ضمن إحصائية لما تم إنجازه من أعمال جمركية للسلع الواردة والصادرة، والمركبات بمختلف أنواعها والشاحنات القادمة والمغادرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الجمارك أن الحاويات الواردة بلغت (97113) حاوية، فيما بلغت الحاويات الصادرة (42592) حاوية، منها (72010) حاويات عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي و(33200) حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(6735) حاوية من خلال جمرك الرياض - الميناء الجاف، وجمرك محافظة الجبيل (19721) حاوية، وجمرك ميناء الملك عبدالله (8039) حاوية .

وتضمّنت الإحصائية الكشف عن قيمة البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها، حيث بلغت قيمة البضائع الواردة خلال نفس الفترة (10.253.446.000) ريال، وبلغت قيمة البضائع الصادرة (6.990.235.000) ريال ، فيما بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (45.596.000) ألف ريال، وبلغ مجموع وزن البضائع الواردة (1.478.685) طناً، في حين بلغ وزن البضائع الصادرة (2.014.849) طناً، وبلغ وزن البضائع المعاد تصديرها (452360) طنا .ً

وحول إحصائية المركبات والشاحنات المغادرة والقادمة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال نفس الفترة، كشفت الإحصائية أن إجمالي عدد المركبات والحافلات القادمة عبر المنافذ الجمركية بلغ (35422) مركبة، وبلغ إجمالي عدد المركبات والحافلات المغادرة (388115) مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات القادمة (61719) شاحنة وبلغت المغادِرة (65436) شاحنة .

وأوضحت الجمارك أن إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة عند القدوم والمغادرة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ إجمالي ذلك (2.712.086.916) ريالاً، كان المصرح منها عند القدوم (2.311.953.640) ريالاً من المبالغ النقدية والشيكات، في حين بلغت قيمة المعادن الثمينة المصرح عنها عند القدوم (77.581.922) ريالاً .

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية والشيكات المصرح عنها عند المغادرة (179.704.954) ريالاً وبلغت قيمة المعادن الثمينة المصرحة عنها عند المغادرة (142.846.400) ريالاً .

وأكّدت الجمارك السعودية أنها عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمارك" تُنجز إجراءات اكثر من 139 ألف حاوية خلال إجازة العيد
سبق

كشفت الجمارك السعودية أن إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال الفترة المشار إليها، بلغ (139705) حاويات في جميع منافذها الجمركية البرية ، البحرية والجوية في الفترة من 24 / 9 - 6 / 10 / 1439 هـ.

جاء ذلك ضمن إحصائية لما تم إنجازه من أعمال جمركية للسلع الواردة والصادرة، والمركبات بمختلف أنواعها والشاحنات القادمة والمغادرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الجمارك أن الحاويات الواردة بلغت (97113) حاوية، فيما بلغت الحاويات الصادرة (42592) حاوية، منها (72010) حاويات عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي و(33200) حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(6735) حاوية من خلال جمرك الرياض - الميناء الجاف، وجمرك محافظة الجبيل (19721) حاوية، وجمرك ميناء الملك عبدالله (8039) حاوية .

وتضمّنت الإحصائية الكشف عن قيمة البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها، حيث بلغت قيمة البضائع الواردة خلال نفس الفترة (10.253.446.000) ريال، وبلغت قيمة البضائع الصادرة (6.990.235.000) ريال ، فيما بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (45.596.000) ألف ريال، وبلغ مجموع وزن البضائع الواردة (1.478.685) طناً، في حين بلغ وزن البضائع الصادرة (2.014.849) طناً، وبلغ وزن البضائع المعاد تصديرها (452360) طنا .ً

وحول إحصائية المركبات والشاحنات المغادرة والقادمة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال نفس الفترة، كشفت الإحصائية أن إجمالي عدد المركبات والحافلات القادمة عبر المنافذ الجمركية بلغ (35422) مركبة، وبلغ إجمالي عدد المركبات والحافلات المغادرة (388115) مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات القادمة (61719) شاحنة وبلغت المغادِرة (65436) شاحنة .

وأوضحت الجمارك أن إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة عند القدوم والمغادرة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ إجمالي ذلك (2.712.086.916) ريالاً، كان المصرح منها عند القدوم (2.311.953.640) ريالاً من المبالغ النقدية والشيكات، في حين بلغت قيمة المعادن الثمينة المصرح عنها عند القدوم (77.581.922) ريالاً .

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية والشيكات المصرح عنها عند المغادرة (179.704.954) ريالاً وبلغت قيمة المعادن الثمينة المصرحة عنها عند المغادرة (142.846.400) ريالاً .

وأكّدت الجمارك السعودية أنها عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:31 PM

"الجمارك" تُنجز إجراءات اكثر من 139 ألف حاوية خلال إجازة العيد

عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية في جميع منافذها الجمركية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,235

كشفت الجمارك السعودية أن إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال الفترة المشار إليها، بلغ (139705) حاويات في جميع منافذها الجمركية البرية ، البحرية والجوية في الفترة من 24 / 9 - 6 / 10 / 1439 هـ.

جاء ذلك ضمن إحصائية لما تم إنجازه من أعمال جمركية للسلع الواردة والصادرة، والمركبات بمختلف أنواعها والشاحنات القادمة والمغادرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الجمارك أن الحاويات الواردة بلغت (97113) حاوية، فيما بلغت الحاويات الصادرة (42592) حاوية، منها (72010) حاويات عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي و(33200) حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(6735) حاوية من خلال جمرك الرياض - الميناء الجاف، وجمرك محافظة الجبيل (19721) حاوية، وجمرك ميناء الملك عبدالله (8039) حاوية .

وتضمّنت الإحصائية الكشف عن قيمة البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها، حيث بلغت قيمة البضائع الواردة خلال نفس الفترة (10.253.446.000) ريال، وبلغت قيمة البضائع الصادرة (6.990.235.000) ريال ، فيما بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (45.596.000) ألف ريال، وبلغ مجموع وزن البضائع الواردة (1.478.685) طناً، في حين بلغ وزن البضائع الصادرة (2.014.849) طناً، وبلغ وزن البضائع المعاد تصديرها (452360) طنا .ً

وحول إحصائية المركبات والشاحنات المغادرة والقادمة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال نفس الفترة، كشفت الإحصائية أن إجمالي عدد المركبات والحافلات القادمة عبر المنافذ الجمركية بلغ (35422) مركبة، وبلغ إجمالي عدد المركبات والحافلات المغادرة (388115) مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات القادمة (61719) شاحنة وبلغت المغادِرة (65436) شاحنة .

وأوضحت الجمارك أن إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة عند القدوم والمغادرة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ إجمالي ذلك (2.712.086.916) ريالاً، كان المصرح منها عند القدوم (2.311.953.640) ريالاً من المبالغ النقدية والشيكات، في حين بلغت قيمة المعادن الثمينة المصرح عنها عند القدوم (77.581.922) ريالاً .

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية والشيكات المصرح عنها عند المغادرة (179.704.954) ريالاً وبلغت قيمة المعادن الثمينة المصرحة عنها عند المغادرة (142.846.400) ريالاً .

وأكّدت الجمارك السعودية أنها عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة