"الجمارك" تُنجز إجراءات اكثر من 139 ألف حاوية خلال إجازة العيد

عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية في جميع منافذها الجمركية

كشفت الجمارك السعودية أن إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال الفترة المشار إليها، بلغ (139705) حاويات في جميع منافذها الجمركية البرية ، البحرية والجوية في الفترة من 24 / 9 - 6 / 10 / 1439 هـ.

جاء ذلك ضمن إحصائية لما تم إنجازه من أعمال جمركية للسلع الواردة والصادرة، والمركبات بمختلف أنواعها والشاحنات القادمة والمغادرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الجمارك أن الحاويات الواردة بلغت (97113) حاوية، فيما بلغت الحاويات الصادرة (42592) حاوية، منها (72010) حاويات عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي و(33200) حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(6735) حاوية من خلال جمرك الرياض - الميناء الجاف، وجمرك محافظة الجبيل (19721) حاوية، وجمرك ميناء الملك عبدالله (8039) حاوية .

وتضمّنت الإحصائية الكشف عن قيمة البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها، حيث بلغت قيمة البضائع الواردة خلال نفس الفترة (10.253.446.000) ريال، وبلغت قيمة البضائع الصادرة (6.990.235.000) ريال ، فيما بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (45.596.000) ألف ريال، وبلغ مجموع وزن البضائع الواردة (1.478.685) طناً، في حين بلغ وزن البضائع الصادرة (2.014.849) طناً، وبلغ وزن البضائع المعاد تصديرها (452360) طنا .ً

وحول إحصائية المركبات والشاحنات المغادرة والقادمة التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال نفس الفترة، كشفت الإحصائية أن إجمالي عدد المركبات والحافلات القادمة عبر المنافذ الجمركية بلغ (35422) مركبة، وبلغ إجمالي عدد المركبات والحافلات المغادرة (388115) مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات القادمة (61719) شاحنة وبلغت المغادِرة (65436) شاحنة .

وأوضحت الجمارك أن إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة عند القدوم والمغادرة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ إجمالي ذلك (2.712.086.916) ريالاً، كان المصرح منها عند القدوم (2.311.953.640) ريالاً من المبالغ النقدية والشيكات، في حين بلغت قيمة المعادن الثمينة المصرح عنها عند القدوم (77.581.922) ريالاً .

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية والشيكات المصرح عنها عند المغادرة (179.704.954) ريالاً وبلغت قيمة المعادن الثمينة المصرحة عنها عند المغادرة (142.846.400) ريالاً .

وأكّدت الجمارك السعودية أنها عملت على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.