النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان": لا يجوز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع فاتورة.. فيها إكراه

قال: الجائز أن يتنافسوا للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بعدم جواز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة إذا كان في ذلك فرار من المحاسبة وإلزام لأحدهم بالمحاسبة عن الجميع.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الخثلان" سبب التحريم عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، في رده عن حكم إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة؛ قائلاً: إن في ذلك إكراهاً وأكلاً للمال بالباطل، لأن هذا الإنسان قد دفع مالاً بغير طيبة نفسه متسائلاً في هذا الصدد لماذا يُلزم بالمحاسبة عن الجميع؟ ولم تطب نفسه بذلك، فهذه الصورة لا تجوز.

وأضاف : إن الصورة الجائزة هي أن يتنافس المقترعون فيما بينهم للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم، وذلك بوضع بطاقاتهم ويأتي المحاسب في المطعم ليختار أي واحدة منها، فهذه لا بأس بها لأنها قرعة فيما بينهم للتنافس لإكرام البقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان": لا يجوز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع فاتورة.. فيها إكراه
سبق

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بعدم جواز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة إذا كان في ذلك فرار من المحاسبة وإلزام لأحدهم بالمحاسبة عن الجميع.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الخثلان" سبب التحريم عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، في رده عن حكم إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة؛ قائلاً: إن في ذلك إكراهاً وأكلاً للمال بالباطل، لأن هذا الإنسان قد دفع مالاً بغير طيبة نفسه متسائلاً في هذا الصدد لماذا يُلزم بالمحاسبة عن الجميع؟ ولم تطب نفسه بذلك، فهذه الصورة لا تجوز.

وأضاف : إن الصورة الجائزة هي أن يتنافس المقترعون فيما بينهم للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم، وذلك بوضع بطاقاتهم ويأتي المحاسب في المطعم ليختار أي واحدة منها، فهذه لا بأس بها لأنها قرعة فيما بينهم للتنافس لإكرام البقية.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:21 PM

"الخثلان": لا يجوز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع فاتورة.. فيها إكراه

قال: الجائز أن يتنافسوا للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,254

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بعدم جواز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة إذا كان في ذلك فرار من المحاسبة وإلزام لأحدهم بالمحاسبة عن الجميع.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الخثلان" سبب التحريم عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، في رده عن حكم إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة؛ قائلاً: إن في ذلك إكراهاً وأكلاً للمال بالباطل، لأن هذا الإنسان قد دفع مالاً بغير طيبة نفسه متسائلاً في هذا الصدد لماذا يُلزم بالمحاسبة عن الجميع؟ ولم تطب نفسه بذلك، فهذه الصورة لا تجوز.

وأضاف : إن الصورة الجائزة هي أن يتنافس المقترعون فيما بينهم للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم، وذلك بوضع بطاقاتهم ويأتي المحاسب في المطعم ليختار أي واحدة منها، فهذه لا بأس بها لأنها قرعة فيما بينهم للتنافس لإكرام البقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة