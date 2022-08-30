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ملتقى للتهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي بتعليم الرياض

تحت شعار "نعود بأمان"

نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم جنوب الرياض ملتقى التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي، ضمن خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستهدف البرنامج المشرفات التربويات والموجهات الطلابيات والطالبات وأولياء أمورهن.

وأكدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر بنت عبدالرحمن عطية في كلمتها في بداية الملتقى أن برامج التهيئة الإرشادية تمثل منعطفاً تربوياً مهماً في العملية الإرشادية لاسيما الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلبة المستجدين في جميع المراحل الدراسية بوصفه يمثل مرتكزاً أساسياً لبناء وغرس مجموعة من الاتجاهات والقِيم والممارسات السلوكية الإيجابية للطالب وبيئته المدرسية المحيطة به وبمجتمعه.

وأضافت عطية: "لا يخفى عليكم بأن العودة الحضورية تستدعي جهوداً استثنائية وتكاتفاً وتظافراً للجهود من الجميع سواءً في مجال الاستكشاف المبكر أو تصنيف واختيار البرامج والخدمات المقدمة أو تجسير العلاقة المهنية مع أولياء الأمور باعتبار الأسرة هي المحضن الآمن والشريك الأساسي في عملية التعلم".

وتناول برنامج الملتقى محورين أساسيين أحدهما بعنوان: دور الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في ظل المتغيرات الحالية الذي قدمته المشرفة التربوية بإدارة إرشاد الطالبات الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن هديان.

ثم ألقى الدكتور محمد بن جعفر ثابت أستاذ علم النفس المعرفي التعليمي المشارك ورقة علمية عن تحديات جائحة كورونا وأثر بعض المشكلات على الطالبات في التعليم ودور المدرسة في مواجهتها.

وشاركت عدد من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل منها "تفعيل البرامج الإرشادية في ضوء الفصول الافتراضية وإعداد فصل افتراضي للأسبوع التمهيدي" من تقديم الموجهة الطلابية/ أميرة الحضرمي.

وكذلك شاركت الموجهة الطلابية نشمية العنزي بورقة عمل بعنوان" صورة المظهر الشخصي وعلاقته بالثقة بالنفس" كما عرضت الموجهة الطلابية عهود الحربي الفنيات الإرشادية في التعامل مع الأثر النفسي لجائحة كورونا على التحصيل الدراسي للطالبات أثناء التعليم عن بعد، وتوالت المشاركات من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل عن الملتقى بعد ذلك تم تقديم عرض لبعض تجارب الطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى للتهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي بتعليم الرياض
سبق

نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم جنوب الرياض ملتقى التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي، ضمن خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستهدف البرنامج المشرفات التربويات والموجهات الطلابيات والطالبات وأولياء أمورهن.

وأكدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر بنت عبدالرحمن عطية في كلمتها في بداية الملتقى أن برامج التهيئة الإرشادية تمثل منعطفاً تربوياً مهماً في العملية الإرشادية لاسيما الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلبة المستجدين في جميع المراحل الدراسية بوصفه يمثل مرتكزاً أساسياً لبناء وغرس مجموعة من الاتجاهات والقِيم والممارسات السلوكية الإيجابية للطالب وبيئته المدرسية المحيطة به وبمجتمعه.

وأضافت عطية: "لا يخفى عليكم بأن العودة الحضورية تستدعي جهوداً استثنائية وتكاتفاً وتظافراً للجهود من الجميع سواءً في مجال الاستكشاف المبكر أو تصنيف واختيار البرامج والخدمات المقدمة أو تجسير العلاقة المهنية مع أولياء الأمور باعتبار الأسرة هي المحضن الآمن والشريك الأساسي في عملية التعلم".

وتناول برنامج الملتقى محورين أساسيين أحدهما بعنوان: دور الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في ظل المتغيرات الحالية الذي قدمته المشرفة التربوية بإدارة إرشاد الطالبات الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن هديان.

ثم ألقى الدكتور محمد بن جعفر ثابت أستاذ علم النفس المعرفي التعليمي المشارك ورقة علمية عن تحديات جائحة كورونا وأثر بعض المشكلات على الطالبات في التعليم ودور المدرسة في مواجهتها.

وشاركت عدد من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل منها "تفعيل البرامج الإرشادية في ضوء الفصول الافتراضية وإعداد فصل افتراضي للأسبوع التمهيدي" من تقديم الموجهة الطلابية/ أميرة الحضرمي.

وكذلك شاركت الموجهة الطلابية نشمية العنزي بورقة عمل بعنوان" صورة المظهر الشخصي وعلاقته بالثقة بالنفس" كما عرضت الموجهة الطلابية عهود الحربي الفنيات الإرشادية في التعامل مع الأثر النفسي لجائحة كورونا على التحصيل الدراسي للطالبات أثناء التعليم عن بعد، وتوالت المشاركات من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل عن الملتقى بعد ذلك تم تقديم عرض لبعض تجارب الطالبات.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:10 PM

ملتقى للتهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي بتعليم الرياض

تحت شعار "نعود بأمان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم جنوب الرياض ملتقى التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي، ضمن خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستهدف البرنامج المشرفات التربويات والموجهات الطلابيات والطالبات وأولياء أمورهن.

وأكدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر بنت عبدالرحمن عطية في كلمتها في بداية الملتقى أن برامج التهيئة الإرشادية تمثل منعطفاً تربوياً مهماً في العملية الإرشادية لاسيما الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلبة المستجدين في جميع المراحل الدراسية بوصفه يمثل مرتكزاً أساسياً لبناء وغرس مجموعة من الاتجاهات والقِيم والممارسات السلوكية الإيجابية للطالب وبيئته المدرسية المحيطة به وبمجتمعه.

وأضافت عطية: "لا يخفى عليكم بأن العودة الحضورية تستدعي جهوداً استثنائية وتكاتفاً وتظافراً للجهود من الجميع سواءً في مجال الاستكشاف المبكر أو تصنيف واختيار البرامج والخدمات المقدمة أو تجسير العلاقة المهنية مع أولياء الأمور باعتبار الأسرة هي المحضن الآمن والشريك الأساسي في عملية التعلم".

وتناول برنامج الملتقى محورين أساسيين أحدهما بعنوان: دور الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في ظل المتغيرات الحالية الذي قدمته المشرفة التربوية بإدارة إرشاد الطالبات الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن هديان.

ثم ألقى الدكتور محمد بن جعفر ثابت أستاذ علم النفس المعرفي التعليمي المشارك ورقة علمية عن تحديات جائحة كورونا وأثر بعض المشكلات على الطالبات في التعليم ودور المدرسة في مواجهتها.

وشاركت عدد من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل منها "تفعيل البرامج الإرشادية في ضوء الفصول الافتراضية وإعداد فصل افتراضي للأسبوع التمهيدي" من تقديم الموجهة الطلابية/ أميرة الحضرمي.

وكذلك شاركت الموجهة الطلابية نشمية العنزي بورقة عمل بعنوان" صورة المظهر الشخصي وعلاقته بالثقة بالنفس" كما عرضت الموجهة الطلابية عهود الحربي الفنيات الإرشادية في التعامل مع الأثر النفسي لجائحة كورونا على التحصيل الدراسي للطالبات أثناء التعليم عن بعد، وتوالت المشاركات من الموجهات الطلابيات بأوراق عمل عن الملتقى بعد ذلك تم تقديم عرض لبعض تجارب الطالبات.

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