مشاهد أثارت الجدل.. لماذا تعمّد "بوتين" خرق البروتوكول في لقاء "ماكرون"؟

أثارت لقطات استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين ردود فعل وجدلاً كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعمّد "بوتين" خرق البروتوكول.

وحسب تقرير مصور على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بالنسبة للكثيرين كانت لغة جسد "بوتين" والطاولة العملاقة التي جلسا عليها لها دلالة ضمنية.

أيضاً اللقاء الذي دام لخمس ساعات فقط، لم يخلُ من خرق واضح ومتعمد للبروتوكولات من قبل "بوتين"، وهو ما أثار الكثير من الجدل.

وبداية المشاهد كانت لحظة استقبال "ماكرون"، فهنا اكتفى "بوتين" بتحية نظيره الفرنسي "ماكرون" من مسافة بعيدة، والطاولة التي جلسا عليها أثارت جدلاً واسعاً؛ بسبب طولها.

واعتبرها البعض رسالة من موسكو لباريس بأن "لا تتدخلوا بشؤوننا" فيما يخص ملف أوكرانيا.

أما مشهد نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد في الكرملين فكان أغرب خرق للبروتوكول من قبل "بوتين"، ولاقى ضجة واسعة على مواقع التواصل، فهنا أشار "بوتين" لـ"ماكرون" كي يلحق به، وذهب "بوتين" دون أن ينتظر ضيفه.