في إنجاز جديد.. مفصل ركبة صناعي يعيد مريضة تعاني زيادةً بالوزن إلى المشي

أجراه قِسْم جراحة العظام بالمستشفى الألماني بالرياض

أعاد مفصل ركبة صناعي مريضة كانت تعاني زيادةً بالوزن إلى المشي، بعد فضل الله تعالى، ثم خبرة الكوادر الطبية التي يتمتع بها المستشفى السعودي الألماني بالرياض، تحت إشراف نخبة من الاستشاريين السعوديين، يضاف إلى ذلك الاستعدادات والجهوزية العالية للأقسام الطبية، وتوافُر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وكانت مريضة في العقد الرابع من عمرها، ويبلغ وزنها 130 كلجم، قد حضرت للمستشفى وهي تعاني خلعًا قديمًا بمفصل الركبة، وقطعًا بالأربطة، وسبق أن أُجريت لها عمليات متعددة بمستشفيات أخرى، لكن ظلت تعاني عدم القدرة على المشي لشهور عديدة.

وبعد عرضها على البروفيسور خالد بترجي، رائد جراحة العظام رئيس الأقسام بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تم إجراء الفحوصات اللازمة، وبعدها قرر إجراء الجراحة الدقيقة التي كللها الله بالنجاح، وهي عبارة عن استبدال سطح المفصل بمفصل ركبة صناعي كامل ذي مواصفات خاصة للتعامل مع مثل ذلك النوع من الإصابات؛ وتمكنت بعدها المريضة من المشي مرة أخرى، والعودة لحياتها الطبيعية، وغادرت المستشفى بحالة ممتازة.

وتُعد أقسام العظام ووحداتها المتخصصة في فروع جراحات العظام المختلفة بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني من الأقسام الرائدة في الشرق الأوسط؛ لما حققه ويحققه من إنجازات عديدة في علاج المرضى والحالات المعقدة.

ويُضاف إلى إمكانات المستشفى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم (مايو كلينك)، الذي يدعم إمكاناته الطبية، وتحديث الأجهزة الطبية كافة، وتقديم الاستشارات الطبية حسبما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج.



ويمكن حجز المواعيد والاستفسارات على الرقم الموحد للمستشفى السعودي الألماني 920007997.