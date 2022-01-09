النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

أسرار النباتات الصحراوية بالمملكة تكشفها شبكة BBC البريطانية في أقوى برامجها

تكشف أموراً لأول مرة

كشفت القناة الوثائقية "بي بي سي إيرث" عن سلسلة جديدة من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي يشرحها على الشاشة المذيع البريطاني والمؤرخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو.

سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صحراء الجزيرة العربية، وسيكون البرنامج الأول الذي يصور عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة، حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وأكد ديفيد أتينبورو أن "هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق، ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي، مجدداً وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات الجديدة والمدهشة".

ولفت المنتج المنفّذ لبرنامج "ذا جرين بلانيت" إلى عالم يفوق تخيل المشاهدين، حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق؛ فعالم النباتات عالم مذهل.. إنّه عالم بات اليوم بقدرتنا أن نرى كيف يعيش ويتحرّك بفضل مجموعة كاملة من تقنيات التصوير الجديدة والكاميرات الحديثة.

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها من الصحاري إلى الجبال، ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد ليجد قصصاً جديدة، ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها خلال مغامراته يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية التي وجدت على الإطلاق، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى إنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.

ستكون النباتات هي أبطال هذه السلسلة الوثائقية، ولكن للحيوانات دورٌ أيضاً غير أن النباتات هي العنصر المتلاعب الأساسي في العالم الطبيعي؛ فهي تستميل سلوكيات الحيوانات، وكذلك نحن البشر لغاياتها الخاصة، وينطلق عرض ذا جرين بلانيت على القناة ابتداءً من يوم الاثنين 10 يناير بتمام الساعة التاسعة مساء وفق البي بي سي.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

اعلان
أسرار النباتات الصحراوية بالمملكة تكشفها شبكة BBC البريطانية في أقوى برامجها
سبق

كشفت القناة الوثائقية "بي بي سي إيرث" عن سلسلة جديدة من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي يشرحها على الشاشة المذيع البريطاني والمؤرخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو.

سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صحراء الجزيرة العربية، وسيكون البرنامج الأول الذي يصور عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة، حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وأكد ديفيد أتينبورو أن "هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق، ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي، مجدداً وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات الجديدة والمدهشة".

ولفت المنتج المنفّذ لبرنامج "ذا جرين بلانيت" إلى عالم يفوق تخيل المشاهدين، حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق؛ فعالم النباتات عالم مذهل.. إنّه عالم بات اليوم بقدرتنا أن نرى كيف يعيش ويتحرّك بفضل مجموعة كاملة من تقنيات التصوير الجديدة والكاميرات الحديثة.

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها من الصحاري إلى الجبال، ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد ليجد قصصاً جديدة، ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها خلال مغامراته يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية التي وجدت على الإطلاق، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى إنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.

ستكون النباتات هي أبطال هذه السلسلة الوثائقية، ولكن للحيوانات دورٌ أيضاً غير أن النباتات هي العنصر المتلاعب الأساسي في العالم الطبيعي؛ فهي تستميل سلوكيات الحيوانات، وكذلك نحن البشر لغاياتها الخاصة، وينطلق عرض ذا جرين بلانيت على القناة ابتداءً من يوم الاثنين 10 يناير بتمام الساعة التاسعة مساء وفق البي بي سي.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:17 PM

أسرار النباتات الصحراوية بالمملكة تكشفها شبكة BBC البريطانية في أقوى برامجها

تكشف أموراً لأول مرة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,534

كشفت القناة الوثائقية "بي بي سي إيرث" عن سلسلة جديدة من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي يشرحها على الشاشة المذيع البريطاني والمؤرخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو.

سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صحراء الجزيرة العربية، وسيكون البرنامج الأول الذي يصور عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة، حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وأكد ديفيد أتينبورو أن "هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق، ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي، مجدداً وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات الجديدة والمدهشة".

ولفت المنتج المنفّذ لبرنامج "ذا جرين بلانيت" إلى عالم يفوق تخيل المشاهدين، حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق؛ فعالم النباتات عالم مذهل.. إنّه عالم بات اليوم بقدرتنا أن نرى كيف يعيش ويتحرّك بفضل مجموعة كاملة من تقنيات التصوير الجديدة والكاميرات الحديثة.

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها من الصحاري إلى الجبال، ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد ليجد قصصاً جديدة، ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها خلال مغامراته يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية التي وجدت على الإطلاق، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى إنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.

ستكون النباتات هي أبطال هذه السلسلة الوثائقية، ولكن للحيوانات دورٌ أيضاً غير أن النباتات هي العنصر المتلاعب الأساسي في العالم الطبيعي؛ فهي تستميل سلوكيات الحيوانات، وكذلك نحن البشر لغاياتها الخاصة، وينطلق عرض ذا جرين بلانيت على القناة ابتداءً من يوم الاثنين 10 يناير بتمام الساعة التاسعة مساء وفق البي بي سي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة