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"الجهني": توقعات بأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على "الغربية والوسطى".. وهنا التفاصيل

انخفاض مستمر لدرجات الحرارة مع بداية الوسم وموسم الأمطار

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على جنوب منطقة تبوك والمدينة ومكة والقصيم وشمال شرق المملكة خلال يومي الجمعة والسبت تندفع بعدها موجة باردة تخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة على شمال المملكة وشمال الوسطى، وتستمر لعدة أيام بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" أن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية، وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة، مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر، بمشيئة الله، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

واختتم "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة الخميس تتجه القوة والغزارة نحو جنوب تبوك وسواحل مكة والمدينة، خاصة ما بين أملج ورابغ، مروراً بينبع، وامتداداً إلى شمال جدة، وكذلك حائل وشمال القصيم، وتمتد إلى حفرالباطن، بمشيئة الله.

الطقس حالة الطقس أجواء المملكة الخبير الجوي زياد الجهني زياد الجهني الوسم موسم الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": توقعات بأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على "الغربية والوسطى".. وهنا التفاصيل
سبق

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على جنوب منطقة تبوك والمدينة ومكة والقصيم وشمال شرق المملكة خلال يومي الجمعة والسبت تندفع بعدها موجة باردة تخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة على شمال المملكة وشمال الوسطى، وتستمر لعدة أيام بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" أن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية، وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة، مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر، بمشيئة الله، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

واختتم "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة الخميس تتجه القوة والغزارة نحو جنوب تبوك وسواحل مكة والمدينة، خاصة ما بين أملج ورابغ، مروراً بينبع، وامتداداً إلى شمال جدة، وكذلك حائل وشمال القصيم، وتمتد إلى حفرالباطن، بمشيئة الله.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:18 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
12:52 AM

"الجهني": توقعات بأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على "الغربية والوسطى".. وهنا التفاصيل

انخفاض مستمر لدرجات الحرارة مع بداية الوسم وموسم الأمطار

A A A
هادي العصيمي - الرياض
17
44,630

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على جنوب منطقة تبوك والمدينة ومكة والقصيم وشمال شرق المملكة خلال يومي الجمعة والسبت تندفع بعدها موجة باردة تخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة على شمال المملكة وشمال الوسطى، وتستمر لعدة أيام بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" أن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية، وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة، مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر، بمشيئة الله، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

واختتم "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة الخميس تتجه القوة والغزارة نحو جنوب تبوك وسواحل مكة والمدينة، خاصة ما بين أملج ورابغ، مروراً بينبع، وامتداداً إلى شمال جدة، وكذلك حائل وشمال القصيم، وتمتد إلى حفرالباطن، بمشيئة الله.

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