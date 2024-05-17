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إفريقيا: 2664 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 80 ألف إصابة

من بينها 30 ألفًا و812 حالة شفاء

تجاوز إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية 2664 حالة، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن القارة سجلت 80 ألفًا و616 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفًا و812 حالة شفاء.

وأشار في بيانه إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تحتل المركز الأول من حيث تسجيل الإصابات بكورونا؛ حيث بلغ عددها 13 ألفًا و454 حالة، مع تسجيل 247 حالة وفاة مقابل 6083 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

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إفريقيا: 2664 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 80 ألف إصابة
سبق

تجاوز إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية 2664 حالة، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن القارة سجلت 80 ألفًا و616 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفًا و812 حالة شفاء.

وأشار في بيانه إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تحتل المركز الأول من حيث تسجيل الإصابات بكورونا؛ حيث بلغ عددها 13 ألفًا و454 حالة، مع تسجيل 247 حالة وفاة مقابل 6083 حالة تعافٍ.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:46 AM

إفريقيا: 2664 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 80 ألف إصابة

من بينها 30 ألفًا و812 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوز إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية 2664 حالة، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن القارة سجلت 80 ألفًا و616 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفًا و812 حالة شفاء.

وأشار في بيانه إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تحتل المركز الأول من حيث تسجيل الإصابات بكورونا؛ حيث بلغ عددها 13 ألفًا و454 حالة، مع تسجيل 247 حالة وفاة مقابل 6083 حالة تعافٍ.

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