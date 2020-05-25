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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

جدة تسجّل 402 حالة تعافٍ من كورونا.. اليوم

بعد الرياض ومكة.. وسجلت انخفاضاً في معدل النشطة

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم 402، ليصل الإجمالي في المحافظة إلى 7141 متعافياً، حيث جاءت جدة ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد حالات الشفاء من الفيروس.

وانخفض معدل الحالات النشطة في جدة اليوم بـ 52 حالة مقارنة باليوم الذي قبله، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في المحافظة 5233 حالة، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في جدة 12488 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تسجّل 402 حالة تعافٍ من كورونا.. اليوم
سبق

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم 402، ليصل الإجمالي في المحافظة إلى 7141 متعافياً، حيث جاءت جدة ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد حالات الشفاء من الفيروس.

وانخفض معدل الحالات النشطة في جدة اليوم بـ 52 حالة مقارنة باليوم الذي قبله، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في المحافظة 5233 حالة، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في جدة 12488 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:45 PM

جدة تسجّل 402 حالة تعافٍ من كورونا.. اليوم

بعد الرياض ومكة.. وسجلت انخفاضاً في معدل النشطة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,693

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم 402، ليصل الإجمالي في المحافظة إلى 7141 متعافياً، حيث جاءت جدة ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد حالات الشفاء من الفيروس.

وانخفض معدل الحالات النشطة في جدة اليوم بـ 52 حالة مقارنة باليوم الذي قبله، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في المحافظة 5233 حالة، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في جدة 12488 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

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