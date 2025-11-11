"أبوت" تطلق "إنشور® ماكس بروتين" في السعودية

أعلنت شركة "أبوت" الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية عن إطلاق منتج "إنشور® ماكس بروتين" لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة الأشخاص البالغين على تحقيق أهدافهم الصحية. جاء ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لاكتشاف سبلٍ جديدة تساهم في تحسين صحة الناس حول العالم. وأظهرت دراسة الصحة الوطنية وفحص التغذية (NHANES) مع عددٍ من الباحثين في شركة "أبوت" وجامعة أوهايو؛ أن واحداً من بين ثلاثة أشخاص فوق سن الـ50 لا يحصلون على قدر كاف من البروتين الذي يحتاجونه يومياً، ويحتاجون إلى تعويض هذا النقص. وتحتوي عبوة "إنشور® ماكس بروتين" على 30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، وغرام واحد من السكر، ليساعد في الحفاظ على قوة العضلات، إلى جانب العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى التي يحتاجها الجسم. كما تمدّ الجسم بحوالي 150 سعرة حرارية. ويمنح المنتج الجديد الجسم كافة فوائد البروتين كالحفاظ على العضلات أو إعادة بنائها، إضافة إلى تقليل الشعور بالجوع. ويتميز المنتج بمذاقه الرائع بنكهتَي الشوكولا أو القهوة التي تحتوي على خلاصة القهوة الكولومبية، وعلى 100 مليغرام من الكافيين؛ أي ما يعادل فنجانًا واحدًا من القهوة. وقال استشاري علاج التغذية الصحية الدكتور صداح عشقي: مع تقدمنا في العمر تتغير أجسامنا، ومعها احتياجاتنا الغذائية، ولهذا من الضروري أن نكيّف عاداتنا الغذائية مع الأنماط المعيشية المتغيرة، من خلال التأكد من الحصول على كمية كافية من البروتين للحفاظ على صحتنا. وأضاف: لذلك يعد منتج إنشور ماكس مصدراً مميّزاً للبروتين، لاسيما لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على الكمية المناسبة من البروتين ضمن وجباتهم الغذائية اليومية". وفيما تعدّ مسألة الحفاظ على الحيوية والصحة صعبة مع تقدم الأشخاص في العمر، أصبح من الضروري معرفة كمية البروتين التي يحتاجها الجسم يومياً. وبحسب الإرشادات الغذائية يحتاج الشخص الذي يزن 70 كيلوجراماً إلى حوالي 54 غرامًا من البروتين بشكل يومي. وبالرغم من ذلك فإن الحاجة إلى البروتين تختلف بين شخص وآخر بناءً على عدة أمور؛ مثل العمر، أو مستوى النشاط، أو الحالة المرضية. يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه جميع البروتينات غير متساوية؛ حيث يفتقر بعضها إلى الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تكوينها. ووجد العلماء أنه من الضروري التأكد من احتواء النظام الغذائي على بروتينات عالية الجودة، وتوفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية الـتسعة للمساعدة في تعزيز صحتنا وحمايتها. وتحدث المدير الطبي الإقليمي في شركة "أبوت" بمنطقة الشرق الأوسط، أحمد أمين، قائلاً: لطالما هدفت شركة "أبوت" إلى توفير التغذية الصحية المطلوبة للبالغين ومساعدتهم على العيش بصحة جيدة، ولضمان مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية. وأضاف: لذلك قامت "أبوت" بإطلاق إنشور ماكس بروتين الذي يسهم في تمكين البالغين من تعزيز صحتهم، والحفاظ على قوتهم. وأردف: المنتج الجديد يساعد على إعادة تزويد الجسم بالعناصر اللازمة بما في ذلك تزويد الجسم بـ30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية الــ9. وأشار إلى احتواء المنتج على غرام واحد فقط من السكر، و1.5 غرام من الدهون، و150 سعرة حرارية. ولفت "أمين" إلى دعم وظائف المناعة الطبيعية من خلال تضمنه لـ22 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات C وE المضادة للأكسدة، إضافة إلى الكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام. جدير بالذكر أن منتج إنشور ماكس سيتوفر هذا الشهر لدى معظم تجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن شراء هذا المنتج أونلاين. ولمعرفة المزيد حول حجم احتياجاتك من البروتين، يمكنك زيارة الموقع التالي: ensurearabiaclub.com .

"أبوت" تطلق "إنشور® ماكس بروتين" في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-11 أعلنت شركة "أبوت" الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية عن إطلاق منتج "إنشور® ماكس بروتين" لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة الأشخاص البالغين على تحقيق أهدافهم الصحية.



جاء ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لاكتشاف سبلٍ جديدة تساهم في تحسين صحة الناس حول العالم.



وأظهرت دراسة الصحة الوطنية وفحص التغذية (NHANES) مع عددٍ من الباحثين في شركة "أبوت" وجامعة أوهايو؛ أن واحداً من بين ثلاثة أشخاص فوق سن الـ50 لا يحصلون على قدر كاف من البروتين الذي يحتاجونه يومياً، ويحتاجون إلى تعويض هذا النقص.



وتحتوي عبوة "إنشور® ماكس بروتين" على 30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، وغرام واحد من السكر، ليساعد في الحفاظ على قوة العضلات، إلى جانب العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى التي يحتاجها الجسم. كما تمدّ الجسم بحوالي 150 سعرة حرارية.



ويمنح المنتج الجديد الجسم كافة فوائد البروتين كالحفاظ على العضلات أو إعادة بنائها، إضافة إلى تقليل الشعور بالجوع. ويتميز المنتج بمذاقه الرائع بنكهتَي الشوكولا أو القهوة التي تحتوي على خلاصة القهوة الكولومبية، وعلى 100 مليغرام من الكافيين؛ أي ما يعادل فنجانًا واحدًا من القهوة.



وقال استشاري علاج التغذية الصحية الدكتور صداح عشقي: مع تقدمنا في العمر تتغير أجسامنا، ومعها احتياجاتنا الغذائية، ولهذا من الضروري أن نكيّف عاداتنا الغذائية مع الأنماط المعيشية المتغيرة، من خلال التأكد من الحصول على كمية كافية من البروتين للحفاظ على صحتنا.



وأضاف: لذلك يعد منتج إنشور ماكس مصدراً مميّزاً للبروتين، لاسيما لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على الكمية المناسبة من البروتين ضمن وجباتهم الغذائية اليومية".



وفيما تعدّ مسألة الحفاظ على الحيوية والصحة صعبة مع تقدم الأشخاص في العمر، أصبح من الضروري معرفة كمية البروتين التي يحتاجها الجسم يومياً. وبحسب الإرشادات الغذائية يحتاج الشخص الذي يزن 70 كيلوجراماً إلى حوالي 54 غرامًا من البروتين بشكل يومي.



وبالرغم من ذلك فإن الحاجة إلى البروتين تختلف بين شخص وآخر بناءً على عدة أمور؛ مثل العمر، أو مستوى النشاط، أو الحالة المرضية.



يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه جميع البروتينات غير متساوية؛ حيث يفتقر بعضها إلى الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تكوينها.



ووجد العلماء أنه من الضروري التأكد من احتواء النظام الغذائي على بروتينات عالية الجودة، وتوفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية الـتسعة للمساعدة في تعزيز صحتنا وحمايتها.



وتحدث المدير الطبي الإقليمي في شركة "أبوت" بمنطقة الشرق الأوسط، أحمد أمين، قائلاً: لطالما هدفت شركة "أبوت" إلى توفير التغذية الصحية المطلوبة للبالغين ومساعدتهم على العيش بصحة جيدة، ولضمان مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية.



وأضاف: لذلك قامت "أبوت" بإطلاق إنشور ماكس بروتين الذي يسهم في تمكين البالغين من تعزيز صحتهم، والحفاظ على قوتهم.



وأردف: المنتج الجديد يساعد على إعادة تزويد الجسم بالعناصر اللازمة بما في ذلك تزويد الجسم بـ30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية الــ9.



وأشار إلى احتواء المنتج على غرام واحد فقط من السكر، و1.5 غرام من الدهون، و150 سعرة حرارية.



ولفت "أمين" إلى دعم وظائف المناعة الطبيعية من خلال تضمنه لـ22 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات C وE المضادة للأكسدة، إضافة إلى الكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام.



جدير بالذكر أن منتج إنشور ماكس سيتوفر هذا الشهر لدى معظم تجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن شراء هذا المنتج أونلاين.



ولمعرفة المزيد حول حجم احتياجاتك من البروتين، يمكنك زيارة الموقع التالي: ensurearabiaclub.com .

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 06:08 PM

"أبوت" تطلق "إنشور® ماكس بروتين" في السعودية المنتج يساهم في مساعدة البالغين على تعزيز صحتهم





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أعلنت شركة "أبوت" الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية عن إطلاق منتج "إنشور® ماكس بروتين" لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة الأشخاص البالغين على تحقيق أهدافهم الصحية.



جاء ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لاكتشاف سبلٍ جديدة تساهم في تحسين صحة الناس حول العالم.



وأظهرت دراسة الصحة الوطنية وفحص التغذية (NHANES) مع عددٍ من الباحثين في شركة "أبوت" وجامعة أوهايو؛ أن واحداً من بين ثلاثة أشخاص فوق سن الـ50 لا يحصلون على قدر كاف من البروتين الذي يحتاجونه يومياً، ويحتاجون إلى تعويض هذا النقص.



وتحتوي عبوة "إنشور® ماكس بروتين" على 30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، وغرام واحد من السكر، ليساعد في الحفاظ على قوة العضلات، إلى جانب العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى التي يحتاجها الجسم. كما تمدّ الجسم بحوالي 150 سعرة حرارية.



ويمنح المنتج الجديد الجسم كافة فوائد البروتين كالحفاظ على العضلات أو إعادة بنائها، إضافة إلى تقليل الشعور بالجوع. ويتميز المنتج بمذاقه الرائع بنكهتَي الشوكولا أو القهوة التي تحتوي على خلاصة القهوة الكولومبية، وعلى 100 مليغرام من الكافيين؛ أي ما يعادل فنجانًا واحدًا من القهوة.



وقال استشاري علاج التغذية الصحية الدكتور صداح عشقي: مع تقدمنا في العمر تتغير أجسامنا، ومعها احتياجاتنا الغذائية، ولهذا من الضروري أن نكيّف عاداتنا الغذائية مع الأنماط المعيشية المتغيرة، من خلال التأكد من الحصول على كمية كافية من البروتين للحفاظ على صحتنا.



وأضاف: لذلك يعد منتج إنشور ماكس مصدراً مميّزاً للبروتين، لاسيما لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على الكمية المناسبة من البروتين ضمن وجباتهم الغذائية اليومية".



وفيما تعدّ مسألة الحفاظ على الحيوية والصحة صعبة مع تقدم الأشخاص في العمر، أصبح من الضروري معرفة كمية البروتين التي يحتاجها الجسم يومياً. وبحسب الإرشادات الغذائية يحتاج الشخص الذي يزن 70 كيلوجراماً إلى حوالي 54 غرامًا من البروتين بشكل يومي.



وبالرغم من ذلك فإن الحاجة إلى البروتين تختلف بين شخص وآخر بناءً على عدة أمور؛ مثل العمر، أو مستوى النشاط، أو الحالة المرضية.



يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه جميع البروتينات غير متساوية؛ حيث يفتقر بعضها إلى الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تكوينها.



ووجد العلماء أنه من الضروري التأكد من احتواء النظام الغذائي على بروتينات عالية الجودة، وتوفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية الـتسعة للمساعدة في تعزيز صحتنا وحمايتها.



وتحدث المدير الطبي الإقليمي في شركة "أبوت" بمنطقة الشرق الأوسط، أحمد أمين، قائلاً: لطالما هدفت شركة "أبوت" إلى توفير التغذية الصحية المطلوبة للبالغين ومساعدتهم على العيش بصحة جيدة، ولضمان مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية.



وأضاف: لذلك قامت "أبوت" بإطلاق إنشور ماكس بروتين الذي يسهم في تمكين البالغين من تعزيز صحتهم، والحفاظ على قوتهم.



وأردف: المنتج الجديد يساعد على إعادة تزويد الجسم بالعناصر اللازمة بما في ذلك تزويد الجسم بـ30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية الــ9.



وأشار إلى احتواء المنتج على غرام واحد فقط من السكر، و1.5 غرام من الدهون، و150 سعرة حرارية.



ولفت "أمين" إلى دعم وظائف المناعة الطبيعية من خلال تضمنه لـ22 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات C وE المضادة للأكسدة، إضافة إلى الكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام.



جدير بالذكر أن منتج إنشور ماكس سيتوفر هذا الشهر لدى معظم تجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن شراء هذا المنتج أونلاين.



ولمعرفة المزيد حول حجم احتياجاتك من البروتين، يمكنك زيارة الموقع التالي: ensurearabiaclub.com .