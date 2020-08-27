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بقيادة " العطوي ".. الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون بتدريب تكتيكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصر اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة مضيفه التعاون في القصيم الأحد المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني الذي سينتهجه في لقاء التعاون، فبعد الإحماء ابتدأ لاعبو الفريق بتمارين لياقية ووقائية مع المعد البدني، بينما أجرى رباعي حراسة مرمى الاتفاق تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعد ذلك خاض الفريق مناورة جادة على منتصف الملعب من ثلاث لمسات، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة " العطوي ".. الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون بتدريب تكتيكي
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصر اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة مضيفه التعاون في القصيم الأحد المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني الذي سينتهجه في لقاء التعاون، فبعد الإحماء ابتدأ لاعبو الفريق بتمارين لياقية ووقائية مع المعد البدني، بينما أجرى رباعي حراسة مرمى الاتفاق تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعد ذلك خاض الفريق مناورة جادة على منتصف الملعب من ثلاث لمسات، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
09:08 PM

بقيادة " العطوي ".. الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون بتدريب تكتيكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصر اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة مضيفه التعاون في القصيم الأحد المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني الذي سينتهجه في لقاء التعاون، فبعد الإحماء ابتدأ لاعبو الفريق بتمارين لياقية ووقائية مع المعد البدني، بينما أجرى رباعي حراسة مرمى الاتفاق تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعد ذلك خاض الفريق مناورة جادة على منتصف الملعب من ثلاث لمسات، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

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