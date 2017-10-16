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900 ألف رحلة سياحية من الخليج إلى لندن خلال 4 سنوات

تزامناً مع انطلاق معرض سوق السفر العالمي في بريطانيا

ينطلق معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبحسب البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال؛ فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890.000 رحلة بحلول عام 2023.
وأرجع مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن سايمون بريس أسباب نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين في المملكة المتحدة.
وأكد بريس أنه على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة.

لندن معرض سوق السفر العالمي لندن 2019

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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900 ألف رحلة سياحية من الخليج إلى لندن خلال 4 سنوات
سبق

ينطلق معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبحسب البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال؛ فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890.000 رحلة بحلول عام 2023.
وأرجع مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن سايمون بريس أسباب نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين في المملكة المتحدة.
وأكد بريس أنه على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:06 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:50 PM

900 ألف رحلة سياحية من الخليج إلى لندن خلال 4 سنوات

تزامناً مع انطلاق معرض سوق السفر العالمي في بريطانيا

A A A
خالد خليل - الرياض
0
293

ينطلق معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبحسب البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال؛ فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890.000 رحلة بحلول عام 2023.
وأرجع مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن سايمون بريس أسباب نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين في المملكة المتحدة.
وأكد بريس أنه على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة.

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