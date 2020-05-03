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بعد 39 يومًا في تونس.. بعثة "يد الخليج" تصل إلى جدة

السفارة السعودية رتبت رحلة العودة

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الخليج قبل قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد أن ظلت عالقة في تونس لمدة 39 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرّد الحساب الرسمي لنادي الخليج على موقع "تويتر" قائلاً: "وصول بعثة فريق اليد بنادي الخليج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. الحمد لله على السلامة".

وكان فريق الخليج قد شارك في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في تونس، واحتل المركز الرابع. وعقب انتهاء البطولة مباشرة علَّقت دول العالم رحلات الطيران في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن السفارة السعودية في تونس تكفلت بتدبير فندق لإقامة بعثة الخليج لحين ترتيب رحلة العودة للمملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد 39 يومًا في تونس.. بعثة "يد الخليج" تصل إلى جدة
سبق

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الخليج قبل قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد أن ظلت عالقة في تونس لمدة 39 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرّد الحساب الرسمي لنادي الخليج على موقع "تويتر" قائلاً: "وصول بعثة فريق اليد بنادي الخليج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. الحمد لله على السلامة".

وكان فريق الخليج قد شارك في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في تونس، واحتل المركز الرابع. وعقب انتهاء البطولة مباشرة علَّقت دول العالم رحلات الطيران في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن السفارة السعودية في تونس تكفلت بتدبير فندق لإقامة بعثة الخليج لحين ترتيب رحلة العودة للمملكة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:04 AM

بعد 39 يومًا في تونس.. بعثة "يد الخليج" تصل إلى جدة

السفارة السعودية رتبت رحلة العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الخليج قبل قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد أن ظلت عالقة في تونس لمدة 39 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرّد الحساب الرسمي لنادي الخليج على موقع "تويتر" قائلاً: "وصول بعثة فريق اليد بنادي الخليج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. الحمد لله على السلامة".

وكان فريق الخليج قد شارك في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في تونس، واحتل المركز الرابع. وعقب انتهاء البطولة مباشرة علَّقت دول العالم رحلات الطيران في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن السفارة السعودية في تونس تكفلت بتدبير فندق لإقامة بعثة الخليج لحين ترتيب رحلة العودة للمملكة.

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