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كورونا.. السودان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. السودان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:07 PM

كورونا.. السودان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.

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