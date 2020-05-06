أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.

كورونا.. السودان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-06 أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:07 PM

كورونا.. السودان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة





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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربع حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.