"الفيفي" يحتفل بزواجه

احتفل الدكتور عبدالعزيز أحمد الفيفي، مساء أمس، بزواجه، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالداير.



وقدم الحضور التهاني والتبريكات للعريس، بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق، وحياة زوجية سعيدة.