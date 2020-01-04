احتفل الدكتور عبدالعزيز أحمد الفيفي، مساء أمس، بزواجه، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالداير.
وقدم الحضور التهاني والتبريكات للعريس، بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق، وحياة زوجية سعيدة.
"الفيفي" يحتفل بزواجه
احتفل الدكتور عبدالعزيز أحمد الفيفي، مساء أمس، بزواجه، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالداير.
وقدم الحضور التهاني والتبريكات للعريس، بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق، وحياة زوجية سعيدة.
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"الفيفي" يحتفل بزواجهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04
احتفل الدكتور عبدالعزيز أحمد الفيفي، مساء أمس، بزواجه، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالداير.
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
02:41 PM
"الفيفي" يحتفل بزواجه
احتفل الدكتور عبدالعزيز أحمد الفيفي، مساء أمس، بزواجه، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالداير.
وقدم الحضور التهاني والتبريكات للعريس، بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق، وحياة زوجية سعيدة.
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