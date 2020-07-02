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تسيير 154 شاحنة إغاثية لليمن خلال الربع الثاني من 2020

تحمل مساعدات تزن 3340 طنًا من "إغاثي الملك سلمان"

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2020م بتسيير 154 شاحنة إغاثية عن طريق البر تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة تزن 3340 طنًا، مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية والبالغة 489 مشروعًا.

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تسيير 154 شاحنة إغاثية لليمن خلال الربع الثاني من 2020
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2020م بتسيير 154 شاحنة إغاثية عن طريق البر تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة تزن 3340 طنًا، مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية والبالغة 489 مشروعًا.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
04:50 PM

تسيير 154 شاحنة إغاثية لليمن خلال الربع الثاني من 2020

تحمل مساعدات تزن 3340 طنًا من "إغاثي الملك سلمان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2020م بتسيير 154 شاحنة إغاثية عن طريق البر تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة تزن 3340 طنًا، مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية والبالغة 489 مشروعًا.

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