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"هيئة جازان" تبدأ خطتها الميدانية التوعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي

بتفعيل الحافلة المتنقلة للتوعية والتعريف بخطر الإرهاب والانحراف الفكري

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان خطته الميدانية خلال إجازة منتصف العام، المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل".

وفي التفاصيل، تأتي مشاركة الفرع ضمن الجهات الحكومية المشاركة من خلال تفعيل الحافلة التوعوية المتنقلة، التي تعرض العديد من المواد التوعوية للتعريف بخطر الإرهاب والانحراف الفكري وغيرها.

وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن الفرع أعد خطة ميدانية لتسيير الدوريات الميدانية في العديد من المواقع التي تقام بها فعاليات المهرجان الشتوي، ويحرص الأعضاء الميدانيون على تفعيل الجانب التوعوي بتوزيع المطبوعات التوعوية التي أصدرتها الرئاسة.

وفعّلت هيئة مدينة جازان المصليات المتنقلة لصلاتَي المغرب والعشاء في مواقع عدة شمال وجنوب المدينة، حيث يوجَد المتنزهون خلال مهرجان جازان الشتوي الذي يصحبه العديد من الفعاليات بمدينة جازان وعدد من المحافظات.

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة جازان" تبدأ خطتها الميدانية التوعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان خطته الميدانية خلال إجازة منتصف العام، المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل".

وفي التفاصيل، تأتي مشاركة الفرع ضمن الجهات الحكومية المشاركة من خلال تفعيل الحافلة التوعوية المتنقلة، التي تعرض العديد من المواد التوعوية للتعريف بخطر الإرهاب والانحراف الفكري وغيرها.

وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن الفرع أعد خطة ميدانية لتسيير الدوريات الميدانية في العديد من المواقع التي تقام بها فعاليات المهرجان الشتوي، ويحرص الأعضاء الميدانيون على تفعيل الجانب التوعوي بتوزيع المطبوعات التوعوية التي أصدرتها الرئاسة.

وفعّلت هيئة مدينة جازان المصليات المتنقلة لصلاتَي المغرب والعشاء في مواقع عدة شمال وجنوب المدينة، حيث يوجَد المتنزهون خلال مهرجان جازان الشتوي الذي يصحبه العديد من الفعاليات بمدينة جازان وعدد من المحافظات.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:49 PM

"هيئة جازان" تبدأ خطتها الميدانية التوعوية المصاحبة للمهرجان الشتوي

بتفعيل الحافلة المتنقلة للتوعية والتعريف بخطر الإرهاب والانحراف الفكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان خطته الميدانية خلال إجازة منتصف العام، المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل".

وفي التفاصيل، تأتي مشاركة الفرع ضمن الجهات الحكومية المشاركة من خلال تفعيل الحافلة التوعوية المتنقلة، التي تعرض العديد من المواد التوعوية للتعريف بخطر الإرهاب والانحراف الفكري وغيرها.

وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن الفرع أعد خطة ميدانية لتسيير الدوريات الميدانية في العديد من المواقع التي تقام بها فعاليات المهرجان الشتوي، ويحرص الأعضاء الميدانيون على تفعيل الجانب التوعوي بتوزيع المطبوعات التوعوية التي أصدرتها الرئاسة.

وفعّلت هيئة مدينة جازان المصليات المتنقلة لصلاتَي المغرب والعشاء في مواقع عدة شمال وجنوب المدينة، حيث يوجَد المتنزهون خلال مهرجان جازان الشتوي الذي يصحبه العديد من الفعاليات بمدينة جازان وعدد من المحافظات.

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