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كيف سقطت كابول؟.. مسؤول أفغاني سابق يكشف التفاصيل

أمريكا أجرت تسويات لتنحي "غني" عن السلطة

لا يزال الغموض يحيط بسقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان، واضطرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الفرار، وحول ذلك، كشف مسؤول كبير سابق في حكومة "غني" لـ"سي إن إن"، أن "الرئيس غني فر إلى ترمذ في أوزبكستان، لليلة واحدة، ثم إلى دبي حيث هو الآن، ولم يكن معه مال؛ وإنما الملابس التي كان يرتديها فقط".

وحول انهيار الحكومة الأفغانية بهذه السرعة، بيّن المسؤول أن مسؤولي الحكومة قللوا من شأن الصفقات السياسية المحلية والقبلية التي أبرمتها حركة طالبان لتسهيل تقدمهم، وأملوا -بحسب النصيحة الأمريكية- في أن يتراجعوا ويعيدوا الاصطفاف في المدن؛ لكن المدن مثل قندهار الحيوية، سقطت قبل أن يتمكنوا من ذلك.

وأضاف أن مسؤولي الحكومة قللوا من تأثير الانسحاب الأمريكي على الروح المعنوية أيضًا.

وأوضح أنه عندما بدت كابول غير مستقرة، ساعدت الولايات المتحدة في التركيز على التفاوض حول تسويات من شأنها أن تؤدي إلى تنحي "غني" جانبًا والانتقال، وقد وافق الرئيس على المغادرة لضمان السلام.

وأشار المسؤول إلى أنه كان من المقرر عقد المحادثات، الاثنين، في قطر؛ لكن "طالبان" ضربت ضواحي كابول الأحد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كيف سقطت كابول؟.. مسؤول أفغاني سابق يكشف التفاصيل
سبق

لا يزال الغموض يحيط بسقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان، واضطرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الفرار، وحول ذلك، كشف مسؤول كبير سابق في حكومة "غني" لـ"سي إن إن"، أن "الرئيس غني فر إلى ترمذ في أوزبكستان، لليلة واحدة، ثم إلى دبي حيث هو الآن، ولم يكن معه مال؛ وإنما الملابس التي كان يرتديها فقط".

وحول انهيار الحكومة الأفغانية بهذه السرعة، بيّن المسؤول أن مسؤولي الحكومة قللوا من شأن الصفقات السياسية المحلية والقبلية التي أبرمتها حركة طالبان لتسهيل تقدمهم، وأملوا -بحسب النصيحة الأمريكية- في أن يتراجعوا ويعيدوا الاصطفاف في المدن؛ لكن المدن مثل قندهار الحيوية، سقطت قبل أن يتمكنوا من ذلك.

وأضاف أن مسؤولي الحكومة قللوا من تأثير الانسحاب الأمريكي على الروح المعنوية أيضًا.

وأوضح أنه عندما بدت كابول غير مستقرة، ساعدت الولايات المتحدة في التركيز على التفاوض حول تسويات من شأنها أن تؤدي إلى تنحي "غني" جانبًا والانتقال، وقد وافق الرئيس على المغادرة لضمان السلام.

وأشار المسؤول إلى أنه كان من المقرر عقد المحادثات، الاثنين، في قطر؛ لكن "طالبان" ضربت ضواحي كابول الأحد.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:52 PM

كيف سقطت كابول؟.. مسؤول أفغاني سابق يكشف التفاصيل

أمريكا أجرت تسويات لتنحي "غني" عن السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا يزال الغموض يحيط بسقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان، واضطرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الفرار، وحول ذلك، كشف مسؤول كبير سابق في حكومة "غني" لـ"سي إن إن"، أن "الرئيس غني فر إلى ترمذ في أوزبكستان، لليلة واحدة، ثم إلى دبي حيث هو الآن، ولم يكن معه مال؛ وإنما الملابس التي كان يرتديها فقط".

وحول انهيار الحكومة الأفغانية بهذه السرعة، بيّن المسؤول أن مسؤولي الحكومة قللوا من شأن الصفقات السياسية المحلية والقبلية التي أبرمتها حركة طالبان لتسهيل تقدمهم، وأملوا -بحسب النصيحة الأمريكية- في أن يتراجعوا ويعيدوا الاصطفاف في المدن؛ لكن المدن مثل قندهار الحيوية، سقطت قبل أن يتمكنوا من ذلك.

وأضاف أن مسؤولي الحكومة قللوا من تأثير الانسحاب الأمريكي على الروح المعنوية أيضًا.

وأوضح أنه عندما بدت كابول غير مستقرة، ساعدت الولايات المتحدة في التركيز على التفاوض حول تسويات من شأنها أن تؤدي إلى تنحي "غني" جانبًا والانتقال، وقد وافق الرئيس على المغادرة لضمان السلام.

وأشار المسؤول إلى أنه كان من المقرر عقد المحادثات، الاثنين، في قطر؛ لكن "طالبان" ضربت ضواحي كابول الأحد.

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