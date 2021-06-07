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بعد البقاء مع الكبار للموسم الثاني.. ضمك يجدد علاقته مع مدرب الفريق

دون الكشف عن المدة والتفاصيل المالية

أعلن نادي ضمك، اليوم الاثنين، تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي "ريزتش" دون أن يكشف عن مدة العقد الجديد والتفاصيل المالية.
وبدأ ريزتش عمله مع النادي الجنوبي مدرباً لفئة الشباب قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري.
وكانت إدارة ضمك جددت في وقت سابق عقد الجزائري فاروق شافعي قائد الفريق .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد البقاء مع الكبار للموسم الثاني.. ضمك يجدد علاقته مع مدرب الفريق
سبق

أعلن نادي ضمك، اليوم الاثنين، تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي "ريزتش" دون أن يكشف عن مدة العقد الجديد والتفاصيل المالية.
وبدأ ريزتش عمله مع النادي الجنوبي مدرباً لفئة الشباب قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري.
وكانت إدارة ضمك جددت في وقت سابق عقد الجزائري فاروق شافعي قائد الفريق .

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:07 PM

بعد البقاء مع الكبار للموسم الثاني.. ضمك يجدد علاقته مع مدرب الفريق

دون الكشف عن المدة والتفاصيل المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي ضمك، اليوم الاثنين، تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي "ريزتش" دون أن يكشف عن مدة العقد الجديد والتفاصيل المالية.
وبدأ ريزتش عمله مع النادي الجنوبي مدرباً لفئة الشباب قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري.
وكانت إدارة ضمك جددت في وقت سابق عقد الجزائري فاروق شافعي قائد الفريق .

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