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غدًا.. "بيئة شقراء" تدشن حملة التشجير بزراعة 15 ألف شجرة بـ"روضة غسلة بالقرائن"

الكرشمي: الحملة تأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة وتحقيقًا لرؤية 2030

يدشن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء غدًا الأحد حملة التشجير تحت عنوان "لنجعلها خضراء"، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي بالمملكة وإيجاد بيئة صحية.

وسيتم غرس أكثر من 15000 شتلة في روضة غسلة بالقرائن شرق مركز غسلة بحضور محافظ شقراء عادل البواردي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد عبدالعزيز الفراج وعدد من المواطنين والمهتمين بالبيئة.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي: تدشين تشجير روضة غسلة، يأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة والتي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال زيادة الغطاء النباتي بتشجير الروضات والمحميات بالمملكة.

وأضاف: موقع الروضة سيكون مميزًا وجاذبًا للمتنزهين، وذلك لتوسطه المحافظة ومراكزها إضافة إلى قربه من الكثبان الرملية الذهبية والتي تحفه من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية الشرقية.

وتابع: قام مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء بحماية الروضة، والاهتمام بها، إذ سيتم غرس ١٥ ألف شجرة في الروضة، كما سيتم العناية بأشجارها من خلال سقيها بالمياه المعالجة القريبة من الروضة.

من جانب آخر، قال رئيس مركز غسلة بالقرائن بمحافظة شقراء علي بن عبدالرحمن العمار: مركز غسلة بالقرائن يتميز بوجود روضتين مميزتين فيه، إذ توجد الروضة الأولى غرب المركز وتلاصقه من جهة الغرب والتي تعرف بمحمية روضة "الجرعاء" والتي تم حمايتها وغرس عدد كبير من الأشجار فيها طيلة السنوات الماضية مما جعلها مقصد الأهالي ومحبي البر.

وأضاف: الروضة الثانية تعرف بـ"محمية روضة غسلة" وتقع في الجهة الشرقية للمركز، في حضن رمال النفود الذهبية مما جعل الاهتمام بها ضرورة ملحة لزيادة الغطاء النباتي في المنطقة، وإيجاد متنفس للمتنزهين ومحبي البر ولاسيما أن مساحتها تتجاوز ٦٣٠ دونمًا.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة لنجعلها خضراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غدًا.. "بيئة شقراء" تدشن حملة التشجير بزراعة 15 ألف شجرة بـ"روضة غسلة بالقرائن"
سبق

يدشن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء غدًا الأحد حملة التشجير تحت عنوان "لنجعلها خضراء"، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي بالمملكة وإيجاد بيئة صحية.

وسيتم غرس أكثر من 15000 شتلة في روضة غسلة بالقرائن شرق مركز غسلة بحضور محافظ شقراء عادل البواردي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد عبدالعزيز الفراج وعدد من المواطنين والمهتمين بالبيئة.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي: تدشين تشجير روضة غسلة، يأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة والتي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال زيادة الغطاء النباتي بتشجير الروضات والمحميات بالمملكة.

وأضاف: موقع الروضة سيكون مميزًا وجاذبًا للمتنزهين، وذلك لتوسطه المحافظة ومراكزها إضافة إلى قربه من الكثبان الرملية الذهبية والتي تحفه من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية الشرقية.

وتابع: قام مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء بحماية الروضة، والاهتمام بها، إذ سيتم غرس ١٥ ألف شجرة في الروضة، كما سيتم العناية بأشجارها من خلال سقيها بالمياه المعالجة القريبة من الروضة.

من جانب آخر، قال رئيس مركز غسلة بالقرائن بمحافظة شقراء علي بن عبدالرحمن العمار: مركز غسلة بالقرائن يتميز بوجود روضتين مميزتين فيه، إذ توجد الروضة الأولى غرب المركز وتلاصقه من جهة الغرب والتي تعرف بمحمية روضة "الجرعاء" والتي تم حمايتها وغرس عدد كبير من الأشجار فيها طيلة السنوات الماضية مما جعلها مقصد الأهالي ومحبي البر.

وأضاف: الروضة الثانية تعرف بـ"محمية روضة غسلة" وتقع في الجهة الشرقية للمركز، في حضن رمال النفود الذهبية مما جعل الاهتمام بها ضرورة ملحة لزيادة الغطاء النباتي في المنطقة، وإيجاد متنفس للمتنزهين ومحبي البر ولاسيما أن مساحتها تتجاوز ٦٣٠ دونمًا.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:24 PM

غدًا.. "بيئة شقراء" تدشن حملة التشجير بزراعة 15 ألف شجرة بـ"روضة غسلة بالقرائن"

الكرشمي: الحملة تأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة وتحقيقًا لرؤية 2030

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فلاح الجوفان - الرياض
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يدشن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء غدًا الأحد حملة التشجير تحت عنوان "لنجعلها خضراء"، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي بالمملكة وإيجاد بيئة صحية.

وسيتم غرس أكثر من 15000 شتلة في روضة غسلة بالقرائن شرق مركز غسلة بحضور محافظ شقراء عادل البواردي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد عبدالعزيز الفراج وعدد من المواطنين والمهتمين بالبيئة.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي: تدشين تشجير روضة غسلة، يأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة والتي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال زيادة الغطاء النباتي بتشجير الروضات والمحميات بالمملكة.

وأضاف: موقع الروضة سيكون مميزًا وجاذبًا للمتنزهين، وذلك لتوسطه المحافظة ومراكزها إضافة إلى قربه من الكثبان الرملية الذهبية والتي تحفه من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية الشرقية.

وتابع: قام مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء بحماية الروضة، والاهتمام بها، إذ سيتم غرس ١٥ ألف شجرة في الروضة، كما سيتم العناية بأشجارها من خلال سقيها بالمياه المعالجة القريبة من الروضة.

من جانب آخر، قال رئيس مركز غسلة بالقرائن بمحافظة شقراء علي بن عبدالرحمن العمار: مركز غسلة بالقرائن يتميز بوجود روضتين مميزتين فيه، إذ توجد الروضة الأولى غرب المركز وتلاصقه من جهة الغرب والتي تعرف بمحمية روضة "الجرعاء" والتي تم حمايتها وغرس عدد كبير من الأشجار فيها طيلة السنوات الماضية مما جعلها مقصد الأهالي ومحبي البر.

وأضاف: الروضة الثانية تعرف بـ"محمية روضة غسلة" وتقع في الجهة الشرقية للمركز، في حضن رمال النفود الذهبية مما جعل الاهتمام بها ضرورة ملحة لزيادة الغطاء النباتي في المنطقة، وإيجاد متنفس للمتنزهين ومحبي البر ولاسيما أن مساحتها تتجاوز ٦٣٠ دونمًا.

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