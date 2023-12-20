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بعد "نسمع الشعب".. وزير الدفاع الأمريكي: سنردع خطر إيران بالشرق الأوسط

تزامنًا مع إعلان "الخزانة" فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين لسمعتهما السيئة

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

ووفق "سكاى نيوز عربية"، أضاف "إسبر"، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفة الولايات المتحدة في الناتو، ولن تحصل على مقاتلة F-35.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق، أمس الخميس، إن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني".

وندد "بومبيو" أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران، كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأميركي الشعب الإيراني بالقول: "أمريكا تسمعكم، أمريكا تدعمكم، أمريكا تقف معكم، نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام".

وجاءت هذه التصريحات تزامنًا مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إيران الخطر الإيراني الشرق الأوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد "نسمع الشعب".. وزير الدفاع الأمريكي: سنردع خطر إيران بالشرق الأوسط
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

ووفق "سكاى نيوز عربية"، أضاف "إسبر"، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفة الولايات المتحدة في الناتو، ولن تحصل على مقاتلة F-35.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق، أمس الخميس، إن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني".

وندد "بومبيو" أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران، كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأميركي الشعب الإيراني بالقول: "أمريكا تسمعكم، أمريكا تدعمكم، أمريكا تقف معكم، نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام".

وجاءت هذه التصريحات تزامنًا مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
07:59 PM

بعد "نسمع الشعب".. وزير الدفاع الأمريكي: سنردع خطر إيران بالشرق الأوسط

تزامنًا مع إعلان "الخزانة" فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين لسمعتهما السيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

ووفق "سكاى نيوز عربية"، أضاف "إسبر"، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفة الولايات المتحدة في الناتو، ولن تحصل على مقاتلة F-35.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق، أمس الخميس، إن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني".

وندد "بومبيو" أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران، كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأميركي الشعب الإيراني بالقول: "أمريكا تسمعكم، أمريكا تدعمكم، أمريكا تقف معكم، نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام".

وجاءت هذه التصريحات تزامنًا مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

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