وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية، وتكوّن للسحب الرعدية على محافظتيْ العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية.

"الأرصاد": سحب رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-23 نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية، وتكوّن للسحب الرعدية على محافظتيْ العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية. وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 10:07 AM

"الأرصاد": سحب رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع قالت: الحالة تستمر حتى السابعة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية





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نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية، وتكوّن للسحب الرعدية على محافظتيْ العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.