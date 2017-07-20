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تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين"

ذووه ناشدوا البحث عنه بطائرات مروحية

تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.

وقال أحد ذويه لـ"سبق": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".

وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".

وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين"
سبق

تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.

وقال أحد ذويه لـ"سبق": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".

وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".

وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:35 PM

تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين"

ذووه ناشدوا البحث عنه بطائرات مروحية

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مسلّم الهواملة - الرياض
6
13,413

تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.

وقال أحد ذويه لـ"سبق": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".

وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".

وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.

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