تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين"

ذووه ناشدوا البحث عنه بطائرات مروحية

تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.

وقال أحد ذويه لـ"سبق": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".

وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".

وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.