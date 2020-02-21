النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفع 3 مرات في ثلاثة أيام فقط

أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:20 PM

52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفع 3 مرات في ثلاثة أيام فقط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
1
544

أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,489
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,837

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة