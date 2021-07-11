جازان.. مقاهي شيشة ومعسل تتجاهل قرار "البلديات" بالاحتراز من تفشي كورونا

لا تزال بعض مقاهي الشيشة والمعسل في "جازان" تضرب بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا عرض الحائط، الذي ينص على اشتراط دخول العملاء المحصنين فقط، سواء المحصن بجرعتين أو المحصن بجرعة واحدة أو المحصن المتعافي. ورفض مسؤول في أحد المقاهي الإجابة عندما واجهته "سبق" بسؤال حول سبب عدم طلب المقهى من الزبائن إبراز برنامج توكلنا عند الدخول للتأكد من تطبيق الاشتراطات المفروضة من وزارة البلديات، والصادرة في بداية شوال الماضي بوصفها شرطًا لتقديم المنتج. ورصدت "سبق" عملية الدخول لأحد المقاهي التي تقدم المعسل؛ إذ إن القائمين عليه يتجاهلون حالة الزبائن في برنامج توكلنا، فيما تقوم أخرى بطلب تفعيل توكلنا فقط دون الاطلاع عليه، أو التدقيق في الحالات. بينما يقوم العمال بتنبيه الزبائن، وحثهم على تفعيل البرنامج بعد جلوسهم في الأماكن المخصصة لتقديم الشيشة والمعسل، وليس عند بوابة الدخول تفاديًا للتفتيش المفاجئ، في تجاهل واضح للاشتراطات التي فرضتها الجهات المعنية، التي تنص على ضرورة دخول ثلاث فئات فقط (محصن بجرعة أو بجرعتين أو محصن متعافٍ)؛ حتى لا تفقد زبائنها. فضلاً عن عدم تطبيق اشتراطات أخرى، فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين مرتاديها، منها تخصيص عامل عند البوابة، وترك طاولة كشف الحرارة وإبراز توكلنا دون موظف. وقال مصدر لـ"سبق" من إحدى البلديات إن هناك جولات مفاجئة، يتم القيام بها بشكل مستمر ودوري عبر لجان وفرق مشكَّلة على جميع المحال، بما فيها المقاهي والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية وغيرها؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. وبيَّن أن الوزارة أهابت بالجميع للمسارعة بالإبلاغ عن أي ملحوظة أو مخالفة للاشتراطات و"البروتوكولات" في المتاجر على الرقم 940. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت جملة من الإجراءات والاشتراطات الصحية للسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح من البلدية لهذا النوع من الأنشطة، وذلك ابتداء من الخامس من شهر شوال الموافق 17 مايو 2021. واشتملت على وجوب أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا. وفي حال رغبة المنشأة وجود العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 1442/11/5هـ بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى. إضافة إلى اقتصار الدخول على العملاء المحصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة. واشترطت ترتيب الطاولات المتوافرة للاستخدام من قِبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى. وتضمنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوافر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل، إذا كانت مصممة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز، بحيث لا يمكن تعديلها، أن يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف المتر بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية، توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة. وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد، والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى لو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه.

جازان.. مقاهي شيشة ومعسل تتجاهل قرار "البلديات" بالاحتراز من تفشي كورونا قاسم الخبراني سبق 2021-07-11 لا تزال بعض مقاهي الشيشة والمعسل في "جازان" تضرب بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا عرض الحائط، الذي ينص على اشتراط دخول العملاء المحصنين فقط، سواء المحصن بجرعتين أو المحصن بجرعة واحدة أو المحصن المتعافي.



ورفض مسؤول في أحد المقاهي الإجابة عندما واجهته "سبق" بسؤال حول سبب عدم طلب المقهى من الزبائن إبراز برنامج توكلنا عند الدخول للتأكد من تطبيق الاشتراطات المفروضة من وزارة البلديات، والصادرة في بداية شوال الماضي بوصفها شرطًا لتقديم المنتج.



ورصدت "سبق" عملية الدخول لأحد المقاهي التي تقدم المعسل؛ إذ إن القائمين عليه يتجاهلون حالة الزبائن في برنامج توكلنا، فيما تقوم أخرى بطلب تفعيل توكلنا فقط دون الاطلاع عليه، أو التدقيق في الحالات.



بينما يقوم العمال بتنبيه الزبائن، وحثهم على تفعيل البرنامج بعد جلوسهم في الأماكن المخصصة لتقديم الشيشة والمعسل، وليس عند بوابة الدخول تفاديًا للتفتيش المفاجئ، في تجاهل واضح للاشتراطات التي فرضتها الجهات المعنية، التي تنص على ضرورة دخول ثلاث فئات فقط (محصن بجرعة أو بجرعتين أو محصن متعافٍ)؛ حتى لا تفقد زبائنها.



فضلاً عن عدم تطبيق اشتراطات أخرى، فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين مرتاديها، منها تخصيص عامل عند البوابة، وترك طاولة كشف الحرارة وإبراز توكلنا دون موظف.



وقال مصدر لـ"سبق" من إحدى البلديات إن هناك جولات مفاجئة، يتم القيام بها بشكل مستمر ودوري عبر لجان وفرق مشكَّلة على جميع المحال، بما فيها المقاهي والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية وغيرها؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وبيَّن أن الوزارة أهابت بالجميع للمسارعة بالإبلاغ عن أي ملحوظة أو مخالفة للاشتراطات و"البروتوكولات" في المتاجر على الرقم 940.



وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت جملة من الإجراءات والاشتراطات الصحية للسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح من البلدية لهذا النوع من الأنشطة، وذلك ابتداء من الخامس من شهر شوال الموافق 17 مايو 2021.



واشتملت على وجوب أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا. وفي حال رغبة المنشأة وجود العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 1442/11/5هـ بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.



إضافة إلى اقتصار الدخول على العملاء المحصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.



واشترطت ترتيب الطاولات المتوافرة للاستخدام من قِبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.



وتضمنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوافر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل، إذا كانت مصممة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز، بحيث لا يمكن تعديلها، أن يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف المتر بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية، توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.



وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد، والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى لو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 01:14 AM

جازان.. مقاهي شيشة ومعسل تتجاهل قرار "البلديات" بالاحتراز من تفشي كورونا لا تطلب إبراز "توكلنا" وإن حدث هذا لا يتم التدقيق فعليًّا في غير المحصن





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لا تزال بعض مقاهي الشيشة والمعسل في "جازان" تضرب بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا عرض الحائط، الذي ينص على اشتراط دخول العملاء المحصنين فقط، سواء المحصن بجرعتين أو المحصن بجرعة واحدة أو المحصن المتعافي.



ورفض مسؤول في أحد المقاهي الإجابة عندما واجهته "سبق" بسؤال حول سبب عدم طلب المقهى من الزبائن إبراز برنامج توكلنا عند الدخول للتأكد من تطبيق الاشتراطات المفروضة من وزارة البلديات، والصادرة في بداية شوال الماضي بوصفها شرطًا لتقديم المنتج.



ورصدت "سبق" عملية الدخول لأحد المقاهي التي تقدم المعسل؛ إذ إن القائمين عليه يتجاهلون حالة الزبائن في برنامج توكلنا، فيما تقوم أخرى بطلب تفعيل توكلنا فقط دون الاطلاع عليه، أو التدقيق في الحالات.



بينما يقوم العمال بتنبيه الزبائن، وحثهم على تفعيل البرنامج بعد جلوسهم في الأماكن المخصصة لتقديم الشيشة والمعسل، وليس عند بوابة الدخول تفاديًا للتفتيش المفاجئ، في تجاهل واضح للاشتراطات التي فرضتها الجهات المعنية، التي تنص على ضرورة دخول ثلاث فئات فقط (محصن بجرعة أو بجرعتين أو محصن متعافٍ)؛ حتى لا تفقد زبائنها.



فضلاً عن عدم تطبيق اشتراطات أخرى، فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين مرتاديها، منها تخصيص عامل عند البوابة، وترك طاولة كشف الحرارة وإبراز توكلنا دون موظف.



وقال مصدر لـ"سبق" من إحدى البلديات إن هناك جولات مفاجئة، يتم القيام بها بشكل مستمر ودوري عبر لجان وفرق مشكَّلة على جميع المحال، بما فيها المقاهي والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية وغيرها؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وبيَّن أن الوزارة أهابت بالجميع للمسارعة بالإبلاغ عن أي ملحوظة أو مخالفة للاشتراطات و"البروتوكولات" في المتاجر على الرقم 940.



وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت جملة من الإجراءات والاشتراطات الصحية للسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح من البلدية لهذا النوع من الأنشطة، وذلك ابتداء من الخامس من شهر شوال الموافق 17 مايو 2021.



واشتملت على وجوب أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا. وفي حال رغبة المنشأة وجود العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 1442/11/5هـ بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.



إضافة إلى اقتصار الدخول على العملاء المحصنين (محصن بجرعتين أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.



واشترطت ترتيب الطاولات المتوافرة للاستخدام من قِبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.



وتضمنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوافر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل، إذا كانت مصممة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز، بحيث لا يمكن تعديلها، أن يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف المتر بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية، توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.



وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد، والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى لو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه.