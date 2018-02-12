النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا ما فعله "ترامب" مع المساعد الذي شهد ضده.. ماذا بعد الإقالة؟

قال: تحدّث عن مكالمة غير صحيحة وكل ما قيل كان دون تصريح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي.

وكان "فيندمان"، وهو كولونيل في الجيش، قد قدّم واحدة من أكثر الإفادات إثارة أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، بحسب "سكاي نيوز عربية": "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرًا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وأضاف ردًّا على سؤال عما إذا كان يلمّح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية: "إن ذلك يرجع للجيش".

وتابع: "بالنظر إلى ما حدث، فمن المؤكد -حسبما أتصور- أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي: إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندمان: "من الواضح أنني لم أكن راضيًا عما فعله". ومضى يقول: "تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة.. وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

ترامب ألكسندر فيندمان البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هذا ما فعله "ترامب" مع المساعد الذي شهد ضده.. ماذا بعد الإقالة؟
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي.

وكان "فيندمان"، وهو كولونيل في الجيش، قد قدّم واحدة من أكثر الإفادات إثارة أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، بحسب "سكاي نيوز عربية": "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرًا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وأضاف ردًّا على سؤال عما إذا كان يلمّح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية: "إن ذلك يرجع للجيش".

وتابع: "بالنظر إلى ما حدث، فمن المؤكد -حسبما أتصور- أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي: إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندمان: "من الواضح أنني لم أكن راضيًا عما فعله". ومضى يقول: "تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة.. وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:56 AM

هذا ما فعله "ترامب" مع المساعد الذي شهد ضده.. ماذا بعد الإقالة؟

قال: تحدّث عن مكالمة غير صحيحة وكل ما قيل كان دون تصريح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,193

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي.

وكان "فيندمان"، وهو كولونيل في الجيش، قد قدّم واحدة من أكثر الإفادات إثارة أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، بحسب "سكاي نيوز عربية": "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرًا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وأضاف ردًّا على سؤال عما إذا كان يلمّح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية: "إن ذلك يرجع للجيش".

وتابع: "بالنظر إلى ما حدث، فمن المؤكد -حسبما أتصور- أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي: إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندمان: "من الواضح أنني لم أكن راضيًا عما فعله". ومضى يقول: "تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة.. وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,645

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة