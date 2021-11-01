هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة

من بينها المدينة والقصيم وتبوك وجازان والجوف

أقرت هيئة الصحفيين السعوديين، تدشين عدد من الفروع للهيئة في كل من "المدينة المنورة والقصيم وتبوك وجازان والجوف والحدود الشمالية والباحة".

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية، خالد بن حمد المالك، إن قيام هذه الفروع جاء امتداداً للنجاحات التي حققتها الفروع السابقة في "الأحساء، حائل، حفر الباطن، الدمام، والجبيل، ومكة المكرمة، والطائف"، حيث أصبح الإعلاميون في تلك المناطق لديهم الاستقلالية في أنشطتهم وبرامجهم المختلفة تحقيقاً لأهداف الهيئة، وبإسناد من المركز الرئيسي بالرياض.

وأضاف "المالك": هناك فروع أخرى سيتم تدشينها لتُكمل حلقة فروع الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة وتنضم إلى الأربعة عشر فرعاً الحالية.

يذكر أنه سيدير تلك الفروع: الزميل منصور الصاعدي، مديراً لفرع المدينة المنورة، والزميل إبراهيم المجحدي، مديراً لفرع القصيم، والزميل د. علي الرباعي، مديراً لفرع الباحة، والزميل د.علي خواجي مديراً لفرع جازان، والزميل خالد السويلمي مديراً لفرع الحدود الشمالية، والزميل محمد السياط مديراً لفرع الجوف، والزميل إبراهيم المسلماني مديراً لفرع تبوك.

وتمنى "المالك" التوفيق والسداد لجميع الزملاء في قيادة الفروع، بما يحقق أهداف الهيئة المعززة لرسالة الإعلام الوطنية والمتوافقة مع المتغيرات في الوسائط والمنصات الإعلامية المتعددة التي تثري المحتوى الوطني الشامل وفق رؤية 2030 وإستراتيجية التحول الوطني.