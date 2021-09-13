النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس

رسم على سيارته رموز تفوُّق العِرق الأبيض

قبضت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين على شخص مسلح بحربة ومنجل وسكاكين، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وبيّنت شرطة الكونجرس أنها قبضت على رجل من كاليفورنيا؛ كان يحمل سكاكين عدة في شاحنته، وكان عليها صليب معقوف، وغيرها من رموز تفوُّق العِرق الأبيض، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأوضحت أن الضباط لاحظوا وجود شاحنة "دودج داكوتا" منتصف ليل الأحد، ولم تكن تحمل لوحة ترخيص، ولكن بدلاً من ذلك كانت تحمل صورة لعَلَم أمريكي.

وأضافت بأن الضباط أوقفوا الشاحنة، ولاحظوا وجود حربة ومنجل غير قانونيَّيْن.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط اعتقلوا السائق الذي يُدعى دونالد كريغيد (44 عامًا).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس
سبق

قبضت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين على شخص مسلح بحربة ومنجل وسكاكين، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وبيّنت شرطة الكونجرس أنها قبضت على رجل من كاليفورنيا؛ كان يحمل سكاكين عدة في شاحنته، وكان عليها صليب معقوف، وغيرها من رموز تفوُّق العِرق الأبيض، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأوضحت أن الضباط لاحظوا وجود شاحنة "دودج داكوتا" منتصف ليل الأحد، ولم تكن تحمل لوحة ترخيص، ولكن بدلاً من ذلك كانت تحمل صورة لعَلَم أمريكي.

وأضافت بأن الضباط أوقفوا الشاحنة، ولاحظوا وجود حربة ومنجل غير قانونيَّيْن.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط اعتقلوا السائق الذي يُدعى دونالد كريغيد (44 عامًا).

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:42 PM

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس

رسم على سيارته رموز تفوُّق العِرق الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
900

قبضت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين على شخص مسلح بحربة ومنجل وسكاكين، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وبيّنت شرطة الكونجرس أنها قبضت على رجل من كاليفورنيا؛ كان يحمل سكاكين عدة في شاحنته، وكان عليها صليب معقوف، وغيرها من رموز تفوُّق العِرق الأبيض، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأوضحت أن الضباط لاحظوا وجود شاحنة "دودج داكوتا" منتصف ليل الأحد، ولم تكن تحمل لوحة ترخيص، ولكن بدلاً من ذلك كانت تحمل صورة لعَلَم أمريكي.

وأضافت بأن الضباط أوقفوا الشاحنة، ولاحظوا وجود حربة ومنجل غير قانونيَّيْن.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط اعتقلوا السائق الذي يُدعى دونالد كريغيد (44 عامًا).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة