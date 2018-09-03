الاستنزاف يتواصل.. تركيا تحصل على الغاز القطري بـ"أرخص ثمن"

ضمن اتفاق يشمل السلع والخدمات والاتصالات

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، أن أنقرة ستوقع اتفاقاً اقتصادياً للشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمناً من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.

وبحسب "رويترز"، أفادت الوزارة في بيان بأن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

ويمثل هذا الإعلان حلقة جديدة في مسلسل الاستنزاف التركي لقطر، بعد أن وقع الجانبان اتفاقاً لتبادل العملة المحلية في البلدين عند سقف 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات تقدر بـ15 مليار دولار قدمها أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا منتصف الشهر الماضي.