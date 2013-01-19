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اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تستنكر تصرفات "بي إن سبورتس" بإقحام السياسة بالرياضة

استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال تعليقه يوم أمس الأربعاء على مباراة العراق وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وقالت اللجنة الإعلامية في بيان نشرته اليوم الخميس: "تستنكر اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم المعلق السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفًا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وأضاف البيان: كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح يوم الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بعدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وطلبت اللجنة الإعلامية من المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضية، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.

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اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تستنكر تصرفات "بي إن سبورتس" بإقحام السياسة بالرياضة
سبق

استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال تعليقه يوم أمس الأربعاء على مباراة العراق وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وقالت اللجنة الإعلامية في بيان نشرته اليوم الخميس: "تستنكر اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم المعلق السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفًا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وأضاف البيان: كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح يوم الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بعدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وطلبت اللجنة الإعلامية من المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضية، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:14 PM

اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تستنكر تصرفات "بي إن سبورتس" بإقحام السياسة بالرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال تعليقه يوم أمس الأربعاء على مباراة العراق وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وقالت اللجنة الإعلامية في بيان نشرته اليوم الخميس: "تستنكر اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" عندما أقحم المعلق السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفًا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وأضاف البيان: كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح يوم الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بعدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وطلبت اللجنة الإعلامية من المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضية، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.

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