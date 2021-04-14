ضبط العلاقات التي وتّرتها تركيا.. اليونان وليبيا تتفقان على ترسيم الحدود البحرية

"ميتسوتاكيس" أشار إلى أنها ستبدأ على الفور

‬ذكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وقال "ميتسوتاكيس" في بيان نقلته "رويترز": "اتفقنا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

ولفت إلى أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا، التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.