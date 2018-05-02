"تغريد" قبل وفاتها بمستشفى النماص: هذا أجمل مشروع في حياتي

خرج المولود وماتت الأم وتوجيه بالتحقيق في وفاة الشابة العشرينية

تُوفيت "تغريد العمري"؛ في مستشفى النماص وهي تردّد عبارة "هذا أجمل مشروع في حياتي"، في إشارةٍ منها إلى مشروع خيري عبارة عن سُقيا ماء تبرعت بقيمته من مكافأتها الجامعية لحفر بئر في سريلانكا.

وقال محمد بن علي العمري؛ لـ "سبق"، إن ابنته المتوفاة أثناء ولادة ابنها "بدر" أبدت له رغبتها في إنشاء مشروع خيري تتكفل بدفع قيمته من مكافأتها الجامعية، واشترطت أن يكون في أحد البلدان الإسلامية الفقيرة.

وأوضح الأب أنه شجّع ابنته على عمل الخير وأجرى ترتيبات لتنفيذ مشروع حفر بئر مياه في سريلانكا وتم حفر البئر.

وأدّى المصلون بقرية آل طلحة ببني عمرو، شمالي محافظة النماص، صلاة الجنازة على "تغريد محمد علي العمري"؛ البالغة من العمر 26 عاماً، الأحد الماضي.

تُوفيت "تغريد"؛ بعد ولادة ابنها البِكر "بدر"؛ بعملية قيصرية في مستشفى النماص؛ حيث تم تحويلها عبر الإسعاف إلى أبها لنقلها عبر الإخلاء الطبي للرياض حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في أبها.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور يحيى بن محمد آل شويل؛ قد وجّه وبشكلٍ عاجل، بتشكيل لجنة استشارية متخصّصة على مستوى صحة المنطقة؛ للتحقيق في قضية المتوفاة "تغريد محمد علي العمري"؛ ورفع تقريرٍ عاجل حيال مُلابسات الوفاة.

وأكّد نائب المتحدث الرسمي باسم "صحة منطقة عسير" بالنيابة، سعيد بن مداوي الأحمري؛ لـ "سبق"؛ أن إدارة مستشفى النماص بادرت باتخاذ الإجراء المتبع نظاماً بالتحفظ على كامل ملف المريضة، وتسجيل ذلك في موقع الوزارة كحالة عالية الخطورة، وإيقاف جميع مَن تعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج التحقيق.