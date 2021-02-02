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ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

المدان أمضى في السجن 18 عاماً

أمرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن متشدد بريطاني المولد أدين بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانييل بيرل على يد تنظيم القاعدة ومتشددين باكستانيين في عام 2002.

وأوصت المحكمة - في قرار من المتوقع أن يثير انتقادات من الولايات المتحدة- بنقل أحمد عمر سعيد شيخ إلى منزل حكومي آمن كنقطة انطلاق لإطلاق سراحه بالكامل بعد أن أمضى 18 عامًا في طابور الإعدام، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر القاضي عمر عطا بانديال، أن "شيخ" يجب أن يُنقل إلى بيئة سكنية مريحة، مثل الاستراحة حيث يمكنه أن يعيش حياة طبيعية.

وترأس "بانديال" لجنة من ثلاثة قضاة نظرت في القضية بعد التماس من الحكومة بعد أن أيدت المحكمة الخميس الماضي قرار محكمة أدنى درجة ببراءة "شيخ" وثلاثة من شركائه من جميع التهم باستثناء الاختطاف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي
سبق

أمرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن متشدد بريطاني المولد أدين بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانييل بيرل على يد تنظيم القاعدة ومتشددين باكستانيين في عام 2002.

وأوصت المحكمة - في قرار من المتوقع أن يثير انتقادات من الولايات المتحدة- بنقل أحمد عمر سعيد شيخ إلى منزل حكومي آمن كنقطة انطلاق لإطلاق سراحه بالكامل بعد أن أمضى 18 عامًا في طابور الإعدام، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر القاضي عمر عطا بانديال، أن "شيخ" يجب أن يُنقل إلى بيئة سكنية مريحة، مثل الاستراحة حيث يمكنه أن يعيش حياة طبيعية.

وترأس "بانديال" لجنة من ثلاثة قضاة نظرت في القضية بعد التماس من الحكومة بعد أن أيدت المحكمة الخميس الماضي قرار محكمة أدنى درجة ببراءة "شيخ" وثلاثة من شركائه من جميع التهم باستثناء الاختطاف.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
09:28 PM

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

المدان أمضى في السجن 18 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن متشدد بريطاني المولد أدين بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانييل بيرل على يد تنظيم القاعدة ومتشددين باكستانيين في عام 2002.

وأوصت المحكمة - في قرار من المتوقع أن يثير انتقادات من الولايات المتحدة- بنقل أحمد عمر سعيد شيخ إلى منزل حكومي آمن كنقطة انطلاق لإطلاق سراحه بالكامل بعد أن أمضى 18 عامًا في طابور الإعدام، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر القاضي عمر عطا بانديال، أن "شيخ" يجب أن يُنقل إلى بيئة سكنية مريحة، مثل الاستراحة حيث يمكنه أن يعيش حياة طبيعية.

وترأس "بانديال" لجنة من ثلاثة قضاة نظرت في القضية بعد التماس من الحكومة بعد أن أيدت المحكمة الخميس الماضي قرار محكمة أدنى درجة ببراءة "شيخ" وثلاثة من شركائه من جميع التهم باستثناء الاختطاف.

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