كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن ‏افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة ‏بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.

"إمارة مكة" تفتتح الوصلة بين تقاطعي السيل والمدينة بطريق علي بن أبي طالب هادي العصيمي سبق 2020-07-27 كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن ‏افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة ‏بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 12:06 AM

"إمارة مكة" تفتتح الوصلة بين تقاطعي السيل والمدينة بطريق علي بن أبي طالب بطول 14 كلم وعرض الاتجاه الواحد 18,8 متراً والجزيرة الوسطي 17,6 متراً





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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن ‏افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة ‏بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.