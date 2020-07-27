"إمارة مكة" تفتتح الوصلة بين تقاطعي السيل والمدينة بطريق علي بن أبي طالب

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 متراً والجزيرة الوسطية 17,6 متراً.