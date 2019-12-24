الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي في أبين

الميليشيا حملتهما بكمية كبيرة من المتفجرات

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأضاف أنه بعد فحص حطام الطائرتين تبين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.