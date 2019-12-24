النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي في أبين

الميليشيا حملتهما بكمية كبيرة من المتفجرات

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأضاف أنه بعد فحص حطام الطائرتين تبين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي في أبين
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأضاف أنه بعد فحص حطام الطائرتين تبين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
05:48 PM

الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي في أبين

الميليشيا حملتهما بكمية كبيرة من المتفجرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
269

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأضاف أنه بعد فحص حطام الطائرتين تبين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,453
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,818
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,314

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة