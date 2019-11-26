الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم
قال: النجم الأول 13 يوماً وسمياً ومن حيث الأجواء فهو معتدل
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":
1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.
2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.
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الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-26
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":
1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.
2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:22 AM
الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم
قال: النجم الأول 13 يوماً وسمياً ومن حيث الأجواء فهو معتدل
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":
1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.
2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.