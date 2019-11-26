2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.

1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.

الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-26 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم. وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية": 1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل. 2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 11:22 AM

الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم قال: النجم الأول 13 يوماً وسمياً ومن حيث الأجواء فهو معتدل





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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":

1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.

2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.