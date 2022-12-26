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بعقدٍ يمتد لموسم ونصف.. رسميًّا "حمدالله" يوقع عقده مع الاتحاد

وقّع المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقده الرسمي مع ناديه الجديد الاتحاد، مساء اليوم السبت.

ووقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي عقد انضمام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى جدة مساء اليوم.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة في وقت سابق، التعاقد مع هداف النصر السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعقدٍ يمتد لموسم ونصف.. رسميًّا "حمدالله" يوقع عقده مع الاتحاد
سبق

وقّع المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقده الرسمي مع ناديه الجديد الاتحاد، مساء اليوم السبت.

ووقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي عقد انضمام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى جدة مساء اليوم.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة في وقت سابق، التعاقد مع هداف النصر السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
07:58 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:43 AM

بعقدٍ يمتد لموسم ونصف.. رسميًّا "حمدالله" يوقع عقده مع الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقده الرسمي مع ناديه الجديد الاتحاد، مساء اليوم السبت.

ووقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي عقد انضمام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى جدة مساء اليوم.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة في وقت سابق، التعاقد مع هداف النصر السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

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