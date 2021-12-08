يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

نفّذت صحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 116 جولة رقابية، شملت المنشآت الصحية والصيدليات والمجمعات الطبية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا (كوفيد-19).

صحة حفر الباطن تنفّذ 116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-08 نفّذت صحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 116 جولة رقابية، شملت المنشآت الصحية والصيدليات والمجمعات الطبية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا (كوفيد-19). يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 10:01 AM

صحة حفر الباطن تنفّذ 116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية متابعة دورية فجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة





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نفّذت صحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 116 جولة رقابية، شملت المنشآت الصحية والصيدليات والمجمعات الطبية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا (كوفيد-19).

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.