النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات

عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين وتم بثها مباشرة في مشعر عرفات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.

وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالى 2.4 مليون مُصَلٍّ بمختلف لغاتهم؛ إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة "الصينية" إلى جانب اللغة "الإنجليزية، والفارسية، والملايو، والأوردو، والفرنسية".

يُذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين؛ حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات، باستخدام كل التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك إلى المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.

وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالى 2.4 مليون مُصَلٍّ بمختلف لغاتهم؛ إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة "الصينية" إلى جانب اللغة "الإنجليزية، والفارسية، والملايو، والأوردو، والفرنسية".

يُذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين؛ حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات، باستخدام كل التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك إلى المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:50 PM

شاهد.. "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات

عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين وتم بثها مباشرة في مشعر عرفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
446

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.

وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالى 2.4 مليون مُصَلٍّ بمختلف لغاتهم؛ إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة "الصينية" إلى جانب اللغة "الإنجليزية، والفارسية، والملايو، والأوردو، والفرنسية".

يُذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين؛ حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات، باستخدام كل التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك إلى المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,657
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,654
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,651
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,737

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة