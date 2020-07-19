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"كورونا" يستمر في ضرب فلوريدا.. 12 ألف إصابة خلال يوم

تسجيل 89 حالة وفاة جديدة

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وأفادت سلطات الولاية بتسجيل 89 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يستمر في ضرب فلوريدا.. 12 ألف إصابة خلال يوم
سبق

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وأفادت سلطات الولاية بتسجيل 89 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لـ"رويترز".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:49 PM

"كورونا" يستمر في ضرب فلوريدا.. 12 ألف إصابة خلال يوم

تسجيل 89 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وأفادت سلطات الولاية بتسجيل 89 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لـ"رويترز".

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