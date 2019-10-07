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مكة ..89  مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عن انطلاق بطولة دوري المعلمين الثانية على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار «همة حتى القمة»، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

وأوضح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، أن هذه البطولة دافع مهم ومحفز لكافة المعلمين على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما وأن المنافسة ستكون إيجابية بين المعلمين، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع.

ولفت المشرف العام على البطولة رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة سعد الزهراني، إلى أن البطولة التي تستمر لمدة شهرين في نسختها الثانية تعد الأكبر على مستوى المملكة حيث تستهدف المعلمين الذي يصل عددهم إلى 1800 معلم يمثلون 89 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة".

من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي للبطولة الاستعدادات الدقيقة لمجريات الدوري، حيث يتواجد في كل ملعب منسق إعلامي لنقل أحداث المباريات وربطها بالمركز إلكترونياً عبر نماذج خاصة لتسهيل عملية النشر في الإعلام الجديد.

ويشارك 21 حكماً مؤهلاً من ذوي الخبرة لقيادة هذه المباريات، حيث تصل المباريات باليوم الواحد إلى 16 مباراة تقام على 8 ملاعب، وبمتابعة مستمرة من مشرفي ملاعب أندية الحي.

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مكة ..89  مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عن انطلاق بطولة دوري المعلمين الثانية على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار «همة حتى القمة»، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

وأوضح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، أن هذه البطولة دافع مهم ومحفز لكافة المعلمين على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما وأن المنافسة ستكون إيجابية بين المعلمين، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع.

ولفت المشرف العام على البطولة رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة سعد الزهراني، إلى أن البطولة التي تستمر لمدة شهرين في نسختها الثانية تعد الأكبر على مستوى المملكة حيث تستهدف المعلمين الذي يصل عددهم إلى 1800 معلم يمثلون 89 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة".

من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي للبطولة الاستعدادات الدقيقة لمجريات الدوري، حيث يتواجد في كل ملعب منسق إعلامي لنقل أحداث المباريات وربطها بالمركز إلكترونياً عبر نماذج خاصة لتسهيل عملية النشر في الإعلام الجديد.

ويشارك 21 حكماً مؤهلاً من ذوي الخبرة لقيادة هذه المباريات، حيث تصل المباريات باليوم الواحد إلى 16 مباراة تقام على 8 ملاعب، وبمتابعة مستمرة من مشرفي ملاعب أندية الحي.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:30 PM

مكة ..89  مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عن انطلاق بطولة دوري المعلمين الثانية على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار «همة حتى القمة»، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

وأوضح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، أن هذه البطولة دافع مهم ومحفز لكافة المعلمين على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما وأن المنافسة ستكون إيجابية بين المعلمين، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع.

ولفت المشرف العام على البطولة رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة سعد الزهراني، إلى أن البطولة التي تستمر لمدة شهرين في نسختها الثانية تعد الأكبر على مستوى المملكة حيث تستهدف المعلمين الذي يصل عددهم إلى 1800 معلم يمثلون 89 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة".

من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي للبطولة الاستعدادات الدقيقة لمجريات الدوري، حيث يتواجد في كل ملعب منسق إعلامي لنقل أحداث المباريات وربطها بالمركز إلكترونياً عبر نماذج خاصة لتسهيل عملية النشر في الإعلام الجديد.

ويشارك 21 حكماً مؤهلاً من ذوي الخبرة لقيادة هذه المباريات، حيث تصل المباريات باليوم الواحد إلى 16 مباراة تقام على 8 ملاعب، وبمتابعة مستمرة من مشرفي ملاعب أندية الحي.

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