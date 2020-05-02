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مصر: هذا الدواء حقق نتائج "جيدة جداً" بعلاج "كورونا".. تعرف عليه

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه تم حجز كمية من عقار "ريمديسيفير" لعلاج "كورونا" منذ 7 أسابيع، بالتعاون من منظمة الصحة العالمية التي ستتولى دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي تستقبله مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ضمن 100 دولة أجرت أبحاثاً على علاج مرضى "كورونا" باستخدام بلازما المتعافين من المرض، مؤكدةً أنه تم البدء في علاج المصابين بالبلازما، وهناك حالتان استجابتا للعلاج بشكل جيد جداً، وسيتم استدعاء الكثير من المتعافين بالبلازما.

وأضافت: إن الحالات المصابة بـ"كورونا" أمس الجمعة وعددها 358، ظهرت من بين 7 آلاف حالة تم أخذ مسحات وإجراء فحوص "كورونا" لهم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية: إن 30% من الحالات تتوفى قبل وصولها إلى مستشفيات العزل الصحي، داعيةً للتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر بسرعة والتواصل على الخط الساخن 105 عند ظهور أعراض المرض.

فيروس كورونا الجديد

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مصر: هذا الدواء حقق نتائج "جيدة جداً" بعلاج "كورونا".. تعرف عليه
سبق

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه تم حجز كمية من عقار "ريمديسيفير" لعلاج "كورونا" منذ 7 أسابيع، بالتعاون من منظمة الصحة العالمية التي ستتولى دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي تستقبله مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ضمن 100 دولة أجرت أبحاثاً على علاج مرضى "كورونا" باستخدام بلازما المتعافين من المرض، مؤكدةً أنه تم البدء في علاج المصابين بالبلازما، وهناك حالتان استجابتا للعلاج بشكل جيد جداً، وسيتم استدعاء الكثير من المتعافين بالبلازما.

وأضافت: إن الحالات المصابة بـ"كورونا" أمس الجمعة وعددها 358، ظهرت من بين 7 آلاف حالة تم أخذ مسحات وإجراء فحوص "كورونا" لهم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية: إن 30% من الحالات تتوفى قبل وصولها إلى مستشفيات العزل الصحي، داعيةً للتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر بسرعة والتواصل على الخط الساخن 105 عند ظهور أعراض المرض.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:33 PM

مصر: هذا الدواء حقق نتائج "جيدة جداً" بعلاج "كورونا".. تعرف عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه تم حجز كمية من عقار "ريمديسيفير" لعلاج "كورونا" منذ 7 أسابيع، بالتعاون من منظمة الصحة العالمية التي ستتولى دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي تستقبله مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ضمن 100 دولة أجرت أبحاثاً على علاج مرضى "كورونا" باستخدام بلازما المتعافين من المرض، مؤكدةً أنه تم البدء في علاج المصابين بالبلازما، وهناك حالتان استجابتا للعلاج بشكل جيد جداً، وسيتم استدعاء الكثير من المتعافين بالبلازما.

وأضافت: إن الحالات المصابة بـ"كورونا" أمس الجمعة وعددها 358، ظهرت من بين 7 آلاف حالة تم أخذ مسحات وإجراء فحوص "كورونا" لهم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية: إن 30% من الحالات تتوفى قبل وصولها إلى مستشفيات العزل الصحي، داعيةً للتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر بسرعة والتواصل على الخط الساخن 105 عند ظهور أعراض المرض.

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