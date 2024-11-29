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"شجرة السلام".. عندما يحضر "الريف الأوروبي" في موسم الرياض 2021

المنطقة تميزت بمرافقها الخضراء وبحيراتها المائية.. وجذبت العائلات بخياراتها

نجحت منطقة "شجرة السلام" إحدى مناطق موسم الرياض 2021 في نقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار الموسم من خلال مرافقها الخضراء، وبحيراتها المائية، التي أضافت طبيعةً خلابةً على المنطقة التي تقع على مقربة من قلب العاصمة الرياض.

وتميزت المنطقة بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية.

وأتاحت المنطقة خياراتٍ عائليةً متعددةً من خلال المسرح الذي يستضيف عددًا من البرامج الترفيهية المميزة، إضافةً إلى مجموعة من القوارب مصممة بأشكال مختلفة لإمتاع الأطفال وإشغال أوقاتهم بفعاليات ترفيهية تناسب ذائقتهم، وتأخذهم في أجواء بحرية مميزة وسط إضاءات الليزر وبالونات مختلفة الألوان تشكل مسارات تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.

وتمثل "شجرة السلام" أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12م، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية "إل إي دي" بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

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"شجرة السلام".. عندما يحضر "الريف الأوروبي" في موسم الرياض 2021
سبق

نجحت منطقة "شجرة السلام" إحدى مناطق موسم الرياض 2021 في نقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار الموسم من خلال مرافقها الخضراء، وبحيراتها المائية، التي أضافت طبيعةً خلابةً على المنطقة التي تقع على مقربة من قلب العاصمة الرياض.

وتميزت المنطقة بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية.

وأتاحت المنطقة خياراتٍ عائليةً متعددةً من خلال المسرح الذي يستضيف عددًا من البرامج الترفيهية المميزة، إضافةً إلى مجموعة من القوارب مصممة بأشكال مختلفة لإمتاع الأطفال وإشغال أوقاتهم بفعاليات ترفيهية تناسب ذائقتهم، وتأخذهم في أجواء بحرية مميزة وسط إضاءات الليزر وبالونات مختلفة الألوان تشكل مسارات تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.

وتمثل "شجرة السلام" أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12م، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية "إل إي دي" بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:22 PM

"شجرة السلام".. عندما يحضر "الريف الأوروبي" في موسم الرياض 2021

المنطقة تميزت بمرافقها الخضراء وبحيراتها المائية.. وجذبت العائلات بخياراتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجحت منطقة "شجرة السلام" إحدى مناطق موسم الرياض 2021 في نقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار الموسم من خلال مرافقها الخضراء، وبحيراتها المائية، التي أضافت طبيعةً خلابةً على المنطقة التي تقع على مقربة من قلب العاصمة الرياض.

وتميزت المنطقة بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية.

وأتاحت المنطقة خياراتٍ عائليةً متعددةً من خلال المسرح الذي يستضيف عددًا من البرامج الترفيهية المميزة، إضافةً إلى مجموعة من القوارب مصممة بأشكال مختلفة لإمتاع الأطفال وإشغال أوقاتهم بفعاليات ترفيهية تناسب ذائقتهم، وتأخذهم في أجواء بحرية مميزة وسط إضاءات الليزر وبالونات مختلفة الألوان تشكل مسارات تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.

وتمثل "شجرة السلام" أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12م، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية "إل إي دي" بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

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