النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مظاهرات الخميس" تثير ذعر النظام الإيراني.. وسلطاته تقطع الإنترنت عن 4 أقاليم

دعت إليها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

قطع النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة؛ لمنعها من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعِي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يشير إلى ذعر النظام من آثار المظاهرات.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعطيل الخدمة جرى بأمر من السلطات الأمنية وشمل أقاليم: البرز، وكردستان، وزنجان، وسط وغربي إيران وفارس في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة.

وكانت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي، قد دعت وبعض أقارب الذين قُتِلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غداً الخميس.

النظام الإيراني المظاهرات الإيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مظاهرات الخميس" تثير ذعر النظام الإيراني.. وسلطاته تقطع الإنترنت عن 4 أقاليم
سبق

قطع النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة؛ لمنعها من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعِي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يشير إلى ذعر النظام من آثار المظاهرات.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعطيل الخدمة جرى بأمر من السلطات الأمنية وشمل أقاليم: البرز، وكردستان، وزنجان، وسط وغربي إيران وفارس في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة.

وكانت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي، قد دعت وبعض أقارب الذين قُتِلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غداً الخميس.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

"مظاهرات الخميس" تثير ذعر النظام الإيراني.. وسلطاته تقطع الإنترنت عن 4 أقاليم

دعت إليها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
139

قطع النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة؛ لمنعها من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعِي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يشير إلى ذعر النظام من آثار المظاهرات.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعطيل الخدمة جرى بأمر من السلطات الأمنية وشمل أقاليم: البرز، وكردستان، وزنجان، وسط وغربي إيران وفارس في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة.

وكانت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي، قد دعت وبعض أقارب الذين قُتِلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غداً الخميس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,810
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,479
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,842
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,361

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة