"مظاهرات الخميس" تثير ذعر النظام الإيراني.. وسلطاته تقطع الإنترنت عن 4 أقاليم

دعت إليها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

قطع النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة؛ لمنعها من الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعِي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يشير إلى ذعر النظام من آثار المظاهرات.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعطيل الخدمة جرى بأمر من السلطات الأمنية وشمل أقاليم: البرز، وكردستان، وزنجان، وسط وغربي إيران وفارس في الجنوب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة.

وكانت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي، قد دعت وبعض أقارب الذين قُتِلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غداً الخميس.