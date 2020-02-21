النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن أجمل ثلاثة أهداف في جولة "يوم التأسيس".. تعرف عليها

كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في "ديربي عسير" الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكشف عن أجمل ثلاثة أهداف في جولة "يوم التأسيس".. تعرف عليها
سبق

كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في "ديربي عسير" الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:01 PM

الكشف عن أجمل ثلاثة أهداف في جولة "يوم التأسيس".. تعرف عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,679

كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في "ديربي عسير" الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة