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كاوست وجامعة الفيصل تؤسسان لبرنامج دكتوراه في الطب والأبحاث الطبية

أول برنامج من نوعه يقدم في المملكة

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وجامعة الفيصل، اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج مشترك لدرجة الدكتوراه في الطب والأبحاث الطبية "MD-Ph.D." بوصفه أول برنامج من نوعه يقدم في المملكة.

ويعد البرنامج الجديد انتقائيًا، يُختار خلاله طلبة الطب المتفوقون من جامعة الفيصل بواسطة لجنة مختصة من الجامعتين، لتدريبهم في "كاوست" على الأبحاث الأساسية وتقنيات وأدوات الصحة الذكية، وتطبيقها في الطب الشخصي والطب الدقيق؛ ليصبح خريجو البرنامج أطباء وعلماء وقادة في تطبيق أساليب الصحة الذكية في نظام الرعاية الصحية السعودي.

وأوضح رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، أن هذه الشراكة مع جامعة "كاوست" ستعزز من خبرات التعليم للطلبة والباحثين في جامعة الفيصل وجامعة "كاوست" بالاستفادة من الخبرات والإمكانات والمرافق المتطورة التي تزخر بها كلتا المؤسستين العلميتين.

من جانبه أشار رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، إلى أن شراكتنا مع جامعة الفيصل ستقود إلى تنفيذ مبادرات الصحة الذكية والطب الدقيق في نظام الرعاية الصحية في المملكة، بالإضافة لريادتهم للتحول النموذجي للطب الدقيق.

يذكر أن مثل هذه البرامج ستولد اهتمامًا متزايدًا بالمناهج القائمة على الأدلة والأبحاث في مجالات رعاية المرضى بتبني الأنشطة التعليمية والندوات العلمية المنتظمة، وقبل كل شيء، عرض مزايا الممارسات السريرية لطلبة البرنامج القائمة على أحدث الأبحاث العلمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاوست وجامعة الفيصل تؤسسان لبرنامج دكتوراه في الطب والأبحاث الطبية
سبق

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وجامعة الفيصل، اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج مشترك لدرجة الدكتوراه في الطب والأبحاث الطبية "MD-Ph.D." بوصفه أول برنامج من نوعه يقدم في المملكة.

ويعد البرنامج الجديد انتقائيًا، يُختار خلاله طلبة الطب المتفوقون من جامعة الفيصل بواسطة لجنة مختصة من الجامعتين، لتدريبهم في "كاوست" على الأبحاث الأساسية وتقنيات وأدوات الصحة الذكية، وتطبيقها في الطب الشخصي والطب الدقيق؛ ليصبح خريجو البرنامج أطباء وعلماء وقادة في تطبيق أساليب الصحة الذكية في نظام الرعاية الصحية السعودي.

وأوضح رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، أن هذه الشراكة مع جامعة "كاوست" ستعزز من خبرات التعليم للطلبة والباحثين في جامعة الفيصل وجامعة "كاوست" بالاستفادة من الخبرات والإمكانات والمرافق المتطورة التي تزخر بها كلتا المؤسستين العلميتين.

من جانبه أشار رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، إلى أن شراكتنا مع جامعة الفيصل ستقود إلى تنفيذ مبادرات الصحة الذكية والطب الدقيق في نظام الرعاية الصحية في المملكة، بالإضافة لريادتهم للتحول النموذجي للطب الدقيق.

يذكر أن مثل هذه البرامج ستولد اهتمامًا متزايدًا بالمناهج القائمة على الأدلة والأبحاث في مجالات رعاية المرضى بتبني الأنشطة التعليمية والندوات العلمية المنتظمة، وقبل كل شيء، عرض مزايا الممارسات السريرية لطلبة البرنامج القائمة على أحدث الأبحاث العلمية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
04:40 PM

كاوست وجامعة الفيصل تؤسسان لبرنامج دكتوراه في الطب والأبحاث الطبية

أول برنامج من نوعه يقدم في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وجامعة الفيصل، اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج مشترك لدرجة الدكتوراه في الطب والأبحاث الطبية "MD-Ph.D." بوصفه أول برنامج من نوعه يقدم في المملكة.

ويعد البرنامج الجديد انتقائيًا، يُختار خلاله طلبة الطب المتفوقون من جامعة الفيصل بواسطة لجنة مختصة من الجامعتين، لتدريبهم في "كاوست" على الأبحاث الأساسية وتقنيات وأدوات الصحة الذكية، وتطبيقها في الطب الشخصي والطب الدقيق؛ ليصبح خريجو البرنامج أطباء وعلماء وقادة في تطبيق أساليب الصحة الذكية في نظام الرعاية الصحية السعودي.

وأوضح رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، أن هذه الشراكة مع جامعة "كاوست" ستعزز من خبرات التعليم للطلبة والباحثين في جامعة الفيصل وجامعة "كاوست" بالاستفادة من الخبرات والإمكانات والمرافق المتطورة التي تزخر بها كلتا المؤسستين العلميتين.

من جانبه أشار رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، إلى أن شراكتنا مع جامعة الفيصل ستقود إلى تنفيذ مبادرات الصحة الذكية والطب الدقيق في نظام الرعاية الصحية في المملكة، بالإضافة لريادتهم للتحول النموذجي للطب الدقيق.

يذكر أن مثل هذه البرامج ستولد اهتمامًا متزايدًا بالمناهج القائمة على الأدلة والأبحاث في مجالات رعاية المرضى بتبني الأنشطة التعليمية والندوات العلمية المنتظمة، وقبل كل شيء، عرض مزايا الممارسات السريرية لطلبة البرنامج القائمة على أحدث الأبحاث العلمية.

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