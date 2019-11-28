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جامعة "أم القرى" تفتح ملف العنف ضد المرأة في ملتقى "حمايتي"

طالبات التربية الفنية قدمن رسومات تحكي قصصًا صامتة للمعنفات

نظمت جامعة أم القرى ملتقى تحت عنوان "حمايتي" بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور قطاعات حكومية وأهلية مختصة.

وتفصيلاً، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، المسؤولية الاجتماعية المناطة بكل جهات المنظومة في التصدي لأنواع العنف ومسبباته، عبر تفعيلها للبرامج والملتقيات التوعوية وإثرائها بجلسات علمية ونقاشات متنوعة، لتثقيف منسوبات وطالبات الجامعة بمكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمع.

وعرّفت وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات الإسلامية بعمادة البحث العلمي الدكتورة أفنان تلمساني، مفهوم العنف في الفقه والقانون، وارتباطه المباشر بالاستغلال والإيذاء بجميع أشكاله، مؤكدةً دور الوازع الديني ومعرفة الأحكام الشرعية في بناء الأسرة واستقرارها.

وناقشت وكيلة عميد كلية التربية الدكتورة عبير الصبان، الأساليب العلاجية المستخدمة في حث الأطفال المعرضين لمشاهد العنف بمختلف صوره على كسر حاجز الصمت، والإفصاح عن الأحداث والمشاجرات التي شاهدوها بوضوح دون إعادة ذكرها، وتشجيعهم على اكتساب أنماط سلوكية جديدة تساعدهم على فهم مسببات العنف.

واستعرضت الدكتورة طلحة فدعق، الأستاذ المشارك بقسم الخدمة الاجتماعية، أنواع العنف وآثاره المترتبة على مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب الأساليب المستخدمة والممارسات الخاطئة المرتكبة في حق المرأة، سواء كانت جسدية أو لفظية.

وبحثت مجموعة من الطالبات خلال حلقة النقاش الطلابية، في مظاهر العنف الإلكتروني باعتباره ظاهرة تفاقمت مخاطرها حتى باتت معاناة يعيشها الجيل الرقمي نظرًا لاعتماده الكبير على الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تقوده إلى التنمر والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية افتراضيًا.

وعلى هامش الملتقى، افتتحت الدكتورة الخولي، المعرض المصاحب للفعالية، بتنفيذ طالبات قسم التربية الفنية، اللاتي جسدن فيه صور العنف وأنواعه المختلفة برسومات تحكي قصصًا صامتة لمعاناة المرأة المعنفة.

جامعة أم القرى

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جامعة "أم القرى" تفتح ملف العنف ضد المرأة في ملتقى "حمايتي"
سبق

نظمت جامعة أم القرى ملتقى تحت عنوان "حمايتي" بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور قطاعات حكومية وأهلية مختصة.

وتفصيلاً، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، المسؤولية الاجتماعية المناطة بكل جهات المنظومة في التصدي لأنواع العنف ومسبباته، عبر تفعيلها للبرامج والملتقيات التوعوية وإثرائها بجلسات علمية ونقاشات متنوعة، لتثقيف منسوبات وطالبات الجامعة بمكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمع.

وعرّفت وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات الإسلامية بعمادة البحث العلمي الدكتورة أفنان تلمساني، مفهوم العنف في الفقه والقانون، وارتباطه المباشر بالاستغلال والإيذاء بجميع أشكاله، مؤكدةً دور الوازع الديني ومعرفة الأحكام الشرعية في بناء الأسرة واستقرارها.

وناقشت وكيلة عميد كلية التربية الدكتورة عبير الصبان، الأساليب العلاجية المستخدمة في حث الأطفال المعرضين لمشاهد العنف بمختلف صوره على كسر حاجز الصمت، والإفصاح عن الأحداث والمشاجرات التي شاهدوها بوضوح دون إعادة ذكرها، وتشجيعهم على اكتساب أنماط سلوكية جديدة تساعدهم على فهم مسببات العنف.

واستعرضت الدكتورة طلحة فدعق، الأستاذ المشارك بقسم الخدمة الاجتماعية، أنواع العنف وآثاره المترتبة على مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب الأساليب المستخدمة والممارسات الخاطئة المرتكبة في حق المرأة، سواء كانت جسدية أو لفظية.

وبحثت مجموعة من الطالبات خلال حلقة النقاش الطلابية، في مظاهر العنف الإلكتروني باعتباره ظاهرة تفاقمت مخاطرها حتى باتت معاناة يعيشها الجيل الرقمي نظرًا لاعتماده الكبير على الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تقوده إلى التنمر والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية افتراضيًا.

وعلى هامش الملتقى، افتتحت الدكتورة الخولي، المعرض المصاحب للفعالية، بتنفيذ طالبات قسم التربية الفنية، اللاتي جسدن فيه صور العنف وأنواعه المختلفة برسومات تحكي قصصًا صامتة لمعاناة المرأة المعنفة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:29 PM

جامعة "أم القرى" تفتح ملف العنف ضد المرأة في ملتقى "حمايتي"

طالبات التربية الفنية قدمن رسومات تحكي قصصًا صامتة للمعنفات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نظمت جامعة أم القرى ملتقى تحت عنوان "حمايتي" بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور قطاعات حكومية وأهلية مختصة.

وتفصيلاً، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، المسؤولية الاجتماعية المناطة بكل جهات المنظومة في التصدي لأنواع العنف ومسبباته، عبر تفعيلها للبرامج والملتقيات التوعوية وإثرائها بجلسات علمية ونقاشات متنوعة، لتثقيف منسوبات وطالبات الجامعة بمكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمع.

وعرّفت وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات الإسلامية بعمادة البحث العلمي الدكتورة أفنان تلمساني، مفهوم العنف في الفقه والقانون، وارتباطه المباشر بالاستغلال والإيذاء بجميع أشكاله، مؤكدةً دور الوازع الديني ومعرفة الأحكام الشرعية في بناء الأسرة واستقرارها.

وناقشت وكيلة عميد كلية التربية الدكتورة عبير الصبان، الأساليب العلاجية المستخدمة في حث الأطفال المعرضين لمشاهد العنف بمختلف صوره على كسر حاجز الصمت، والإفصاح عن الأحداث والمشاجرات التي شاهدوها بوضوح دون إعادة ذكرها، وتشجيعهم على اكتساب أنماط سلوكية جديدة تساعدهم على فهم مسببات العنف.

واستعرضت الدكتورة طلحة فدعق، الأستاذ المشارك بقسم الخدمة الاجتماعية، أنواع العنف وآثاره المترتبة على مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب الأساليب المستخدمة والممارسات الخاطئة المرتكبة في حق المرأة، سواء كانت جسدية أو لفظية.

وبحثت مجموعة من الطالبات خلال حلقة النقاش الطلابية، في مظاهر العنف الإلكتروني باعتباره ظاهرة تفاقمت مخاطرها حتى باتت معاناة يعيشها الجيل الرقمي نظرًا لاعتماده الكبير على الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تقوده إلى التنمر والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية افتراضيًا.

وعلى هامش الملتقى، افتتحت الدكتورة الخولي، المعرض المصاحب للفعالية، بتنفيذ طالبات قسم التربية الفنية، اللاتي جسدن فيه صور العنف وأنواعه المختلفة برسومات تحكي قصصًا صامتة لمعاناة المرأة المعنفة.

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